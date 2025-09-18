Nemzeti Sportrádió

„Magasba a kezeket" – bemutatták a női kézilabda-világbajnokság hivatalos dalát

2025.09.18.
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) bemutatta a 2025-ös holland-német közös rendezésű női világbajnokság hivatalos dalát.

A Hands Up For More vagyis Magasba a kezeket a továbbiakért című dal két hamburgi előadó, Lucille és Bria X alkotása. A szöveg a női sportolók előtt tiszteleg, egyenlőséget és elismerést sürgetve a kézilabda világában és azon túl – írja honlapján az IHF.

A női világbajnokságot Rotterdamban, ’s-Hertogenboschban, Dortmundban, Stuttgartban és Trierben rendezik meg 2025. november 26. és december 14. között. 

A CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország (házigazda), Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia (házigazda), Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország (címvédő), Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A B-CSOPORT MENETRENDJE
November 27. csütörtök
MAGYARORSZÁG–Szenegál
Svájc–Irán
November 29., szombat
Irán–MAGYARORSZÁG
Svájc–Szenegál
December 1., hétfő
MAGYARORSZÁG–Svájc
Szenegál–Irán

 

 

