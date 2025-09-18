„Magasba a kezeket” – bemutatták a női kézilabda-világbajnokság hivatalos dalát

A Hands Up For More vagyis Magasba a kezeket a továbbiakért című dal két hamburgi előadó, Lucille és Bria X alkotása. A szöveg a női sportolók előtt tiszteleg, egyenlőséget és elismerést sürgetve a kézilabda világában és azon túl – írja honlapján az IHF.

A női világbajnokságot Rotterdamban, ’s-Hertogenboschban, Dortmundban, Stuttgartban és Trierben rendezik meg 2025. november 26. és december 14. között.

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország (házigazda), Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia (házigazda), Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország (címvédő), Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A B-CSOPORT MENETRENDJE

November 27. csütörtök

MAGYARORSZÁG–Szenegál

Svájc–Irán

November 29., szombat

Irán–MAGYARORSZÁG

Svájc–Szenegál

December 1., hétfő

MAGYARORSZÁG–Svájc

Szenegál–Irán