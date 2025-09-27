Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: négy gólt lőtt a születésnapos Hanusz Egon – körkép

2025.09.27. 08:32
Hanusz Egon (Fotó: Cesson-Rennes)
A 28. életévét csütörtökön betöltő Hanusz Egon négy góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 31–28-as győzelméhez a Chartres otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint Hanusz csapat- és honfitársa, Szeitl Erik kétszer volt eredményes.

Szűcs Bence három találattal járult hozzá a Dunkerque pontszerzéséhez (32–32) az Istres otthonában, Ónodi-Jánoskúti Máté pedig egyszer talált be az USAM Nimes Gard együttesében, amely hazai pályán 29–27-re nyert a Sélestat ellen.

Rea Barnabás három gólt lőtt a Stjarnanban, amely házigazdaként 28–23-ra nyert az FH Hafnarfjördur ellen az izlandi bajnokságban.

Bartucz László öt, Palasics Kristóf egy védéssel, Sipos Adrián egy góllal vette ki a részét az MT Melsungen 32–28-as győzelméből a HSV Hamburg ellen a német élvonalban.

Pergel Andrej hat gólja ellenére a CB Ciudad de Logrono 29–28-ra kikapott a Rebi BM Cuenca otthonában a spanyol bajnokságban. A hazaiaknál Tóth Rajmond ezúttal nem talált a hálóba.

Ogonovszky Eszter három találata ellenére a címvédő Super Amara Bera Bera csupán 25–25-ös döntetlent játszott a Mecalia Atlético Guardés otthonában a spanyol női bajnokságban.

 

