Kézilabda: díjazták az elmúlt idény legjobbjait

Kettős jubileumhoz érkezett a sportág itthon, hiszen a férfiaknál és a nőknél is a 75. bajnoki idény kezdődött, a K&H pedig tizedik éve névadó szponzora az NB I-es küzdelmeknek. A női és férfi liga új logót és arculatot kapott, emellett a versenyszervezés területén is számos újítás kíséri a bajnoki mérkőzéseket mostantól, ezeket is bemutatták a rendezvényen, amelyen a felnőttválogatottak is a középpontba kerültek. Az Európa-bajnoki bronzérmes női nemzeti együttes októberben megkezdi szereplését az Európa-kupában, november végétől pedig Hollandiában a világbajnokságon vesz részt, míg a férfiakra az Európa-bajnokságon várnak erőpróbák januárban Svédországban.

Az MKSZ tájékoztatása szerint az NB I presztízse és tétje évről évre növekszik, a verseny fokozódik az élcsapatok között mindkét nemnél, a digitalizáció fejlődésével együtt mindez szükségessé tette a versenyszervezési terület fejlesztését is, ennek fontos mérföldköve volt a 2025 februárjában bevezetett videó-rendszer (VR) is, amely a játékvezetőket vagy a versenybírókat segíti a kétes szituációk megítélésében.

Az idénynyitó eseményen díjazták a K&H Liga előző kiírásának legjobbjait is. Különdíjat kapott a két gólkirály, Pődör Rebeka (Szombathelyi KKA, 237 gól) és Kovács Tamás (NEKA, 144 gól, aki csapata komlói bajnokija miatt nem lehetett ott az eseményen), valamint hagyományteremtő jelleggel a legjobb női és férfi játékos is. Utóbbi kategóriában a 2024–2025-ös bajnokság 14-14 csapatának klubvezetői szavazhattak: a legjobb három-három játékost kellett megjelölniük a saját mezőnyükben, a dobogósok 3, 2, 1 pontot kaptak, és a legtöbb pontot begyűjtő kézilabdázó érdemelte ki a szezon legjobbja címet. Ez alapján a férfiaknál a nyáron a bajnok Veszprémtől Barcelonába visszatérő világklasszis francia beálló, Ludovic Fabregas kapta az elismerést, megelőzve a második szegedi Mikler Rolandot, illetve a holtversenyben harmadik veszprémi Ligetvári Patrikot és a Szeged horvát válogatott jobbszélsőjét, Mario Sostaricot. A hölgyeknél az abszolút újoncként egyből bronzérmes Esztergom válogatott balátlövője, Faragó Lea lett a legkiválóbb, mögötte másodikként az FTC jobbátlövője, Klujber Katrin végzett, míg a harmadik holtversenyben a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győr két kiválósága, Győri-Lukács Viktória és a francia Estelle Nze Minko lett.