Női kézilabda: megkezdődött a jegyértékesítés a törökök elleni Eurokupa-mérkőzésre

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának pénteki híradása alapján 3500 és 4500 forintos áron válthatók belépők a jegy.mksz.hu honlapon.

A nemzeti csapat három nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára.

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis azok a válogatottak, amelyek nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában.

A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.

A magyar válogatott Eurokupa-mérkőzései

2025. október 16., csütörtök

19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa

2025. október 19., vasárnap

19.00: Csehország–Magyarország, Prága

2026. március 4/5.

Magyarország–Dánia

2026. március 7/8.

Dánia–Magyarország

2026. április 8/9.

Törökország–Magyarország

2026. április 11/12.

Magyarország–Csehország