Női kézilabda: megkezdődött a jegyértékesítés a törökök elleni Eurokupa-mérkőzésre

2025.09.26. 10:31
Forrás: MKSZ
Eurokupa jegyértékesítés MKSZ magyar női kézilabda-válogatott
Megkezdődött a jegyértékesítés az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott első Eurokupa-mérkőzésére, amelyen október 16-án, Nagykanizsán a törököket fogadja.

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának pénteki híradása alapján 3500 és 4500 forintos áron válthatók belépők a jegy.mksz.hu honlapon.

A nemzeti csapat három nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára.

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis azok a válogatottak, amelyek nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában.

A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe. 

A magyar válogatott Eurokupa-mérkőzései
2025. október 16., csütörtök
19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa
2025. október 19., vasárnap
19.00: Csehország–Magyarország, Prága
2026. március 4/5.
Magyarország–Dánia
2026. március 7/8.
Dánia–Magyarország
2026. április 8/9.
Törökország–Magyarország
2026. április 11/12.
Magyarország–Csehország

 

