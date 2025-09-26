Női kézilabda: megkezdődött a jegyértékesítés a törökök elleni Eurokupa-mérkőzésre

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának pénteki híradása alapján 3500 és 4500 forintos áron válthatók belépők a jegy.mksz.hu honlapon.
A nemzeti csapat három nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára.
Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis azok a válogatottak, amelyek nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában.
A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.
A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.
A magyar válogatott Eurokupa-mérkőzései
2025. október 16., csütörtök
19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa
2025. október 19., vasárnap
19.00: Csehország–Magyarország, Prága
2026. március 4/5.
Magyarország–Dánia
2026. március 7/8.
Dánia–Magyarország
2026. április 8/9.
Törökország–Magyarország
2026. április 11/12.
Magyarország–Csehország