Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Vámos és Albek is négy gólt lőtt

2025.09.10. 22:15
Albek Anna (Fotó: Metz Handball)
Vámos Petra Metz Albek Anna
Albek Anna és az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra is négy góllal járult hozzá a címvédő Metz HB 49–25-ös hazai győzelméhez az újonc Havre AC ellen a francia női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.


A liga honlapja szerint Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB 25–25-ös döntetlent játszott a Toulon Métropole Var HB otthonában.

Ogonovszky Eszter két góllal járult hozzá a címvédő Super Amara Bera Bera 26–20-as győzelméhez az előző idényben ezüstérmes Atticgo BM Elche otthonában a spanyol női bajnokságban.

A két magyart foglalkoztató Elverum hazai pályán 34–30-ra kikapott a Drammentől a norvég bajnokságban. Lukács Péter mind a hat lövését gólra váltotta és adott hét gólpasszt, Máthé Dominik viszont 12 kísérletből mindössze háromszor talált be. A Drammen legutóbb 2022 áprilisában tudott nyerni az Elverum ellen.

 

