Európai kézilabdaligák: Szikora csapata nyerte a „magyaros” kupameccset

2025.09.24. 22:51
Szikoráék továbbjutottak a Német Kupában (Fotó: Borussia Dortmund, archív)
Szikora Melinda nyolc védéssel vette ki a részét a Borussia Dortmund 29–19-es győzelméből a BSV Sachsen Zwickau ellen a női kézilabda Német Kupa nyolcaddöntőjében.

 

A liga honlapja szerint a szerdai meccsen a vendégeknél Pénzes Laura hat gólt dobott, Győri Barbara 15 védéssel zárt.

Vámos Petra egy, Albek Anna két gólt lőtt a címvédő Metz HB együttesében, amely 38–25-re nyert Szabó Dina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthonában a francia élvonalban.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta két gólt lőtt a CS Minaur Baia Mare együttesében, amely 32–22-re kikapott a Gloria Bistrita-Nasaud otthonában a román női bajnokságban.

Máthé Dominik öt találattal és két gólpasszal segítette 35–34-es győzelemhez a házigazda Elverumot a Runar Elite ellen a norvég bajnokságban.

Korábbi bajnokot vertek Debre Viktorék (Fotó: Lelkes Ernő/HC DAC)

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő Dunaszerdahely otthon 28–22-re verte az MSK Iuventa Michalovcét (Nagymihály) a szlovák-cseh közös női bajnokság, a Mol Extraliga alapszakaszában. 

A két legjobb csapat összecsapása 169 néző előtt (ebben az időpontban játszott a DAC labdarúgócsapata Szlovák Kupa-meccset Bősőn) az első perctől kezdve izgalmas, remek színvonalú találkozót hozott. Élő Beatrix kettő, Pénzes Mónika egy góllal járult hozzá a sikerhez.

„Nagyon értékes két pontot szereztünk a rangadón a tavalyi szlovák bajnok ellen. Kemény, kiélezett mérkőzés volt, amely végül a második félidő közepén dőlt el, amikor sikerült hatgólos előnyt kialakítanunk. Onnantól kezdve elsősorban az eredmény tartására törekedtünk, más lehetőségünk nem is nagyon volt. Örülünk a győzelemnek, és megyünk tovább” – értékelt a klub honlapján Debre Viktor.

 

Vámos Petra kezilabda Papp Nikoletta Szikora Melinda Máthé Dominik Albek Anna
