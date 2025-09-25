Bukovszky Anna a DVSC elleni vereség után: Nem szabad eltemetni magunkat

„Küzdős, jó iramú meccset játszottunk, tudtuk, hogy a Debrecen sok indítás-lerohanást vezet. Sokat hibáztunk, emiatt alakult ki gyorsan négygólos különbség. Mindenre fel voltunk készülve, de ez sajnos így alakult. Nem szabad magunkat eltemetni, még a bajnokság elején vagyunk, van időnk ezt kijavítani” – értékelt az NSO Tv-nek az Esztergom kapusa, Bukovszky Anna, aki videónkban részletesen is beszél azokról a hibákról, amelyek a vereségükhöz vezettek.

Tóvizi Petra sokkal boldogabb lehetett a mérkőzés után, hiszen – ahogy fogalmazott – presztízsmeccset nyert meg a DVSC. A beálló elmondta, bennük volt még az, milyen mérkőzést játszottak tavaly Esztergomban, s hogy az esztergomi csapat előttük végzett a tabellán. Videónkban az is szóba kerül, miért tudott a hazai csapat a második félidőben egyenlíteni, s miképp tudtak erre nagyon gyorsan válaszolni.

NŐI KÉZILABDA NB I

3. FORDULÓ

MOL ESZTERGOM–DVSC-SCHAEFFLER 29–32 (16–18)

Esztergom, 900 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 3, Horváth F. 2, Szmolek 3, Szöllősi-Zácsik 1, Faragó Lea 4, HAJTAI 5. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 4 (1), BALLAI B. 3, Majoros K., Ballai A. 1, Jacques 2, Mlinkó 1. Edző: Elek Gábor

DEBRECEN: Ryde – Toublanc 1, SERCIEN-UGOLIN 11 (6), TÓVIZI 2, THORLEIFSDÓTTIR 5, JOVOVICS 7, PETRUS 3. Csere: Placzek (kapus), Hámori, Juhász Kata, Grosch 1, Vámos M. 1, Csernyánszki, Szabó Nina 1, Hornyák D. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 11. p.: 4–9. 20. p.: 10–12. 24. p.: 12–16. 33. p.: 16–20. 42. p.: 22–22, 54. p.: 26–30

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 8/6

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – A jobb és mentálisan is erősebb Debrecen megérdemelte a győzelmet. Az első félidőben Bukovszky Anna tartott minket meccsben, ugyan utána végig tapadtunk, nem éreztem, hogy a magunk javára tudjuk fordítani a mérkőzést.

Szilágyi Zoltán: – Jól kezdtünk, némi hiányérzetem a kihagyott helyzetek miatt volt. Az Esztergom aztán mindig felzárkózott, de mentálisan erősek voltunk, nem adtuk ki a vezetést a kezünkből és végül karakteres és érett játékkal megszereztük a két pontot.