Az NB I után a Bajnokok Ligájában is jól rajtolna a Debrecen

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2025.09.04. 08:22
Örül a jó bajnoki rajtnak Szilágyi Zoltán (Fotó: NSO Tv)
Tízgólos győzelemmel rajtolt Székesfehérváron a női kézilabda NB I-ben a nyáron vérfrissítésen átesett DVSC Schaeffler. A hajdúságiak vezetőedzője bízik benne, hogy a Bajnokok Ligájában is helyt tud állni a Loki. Szilágyi Zoltán azt reméli, csapata már a hétvégi BL-nyitány alkalmával megszerzi első pontját a legrangosabb európai kupasorozatban.

Csak csütörtökön kezdünk el foglalkozni a Bajnokok Ligájával! – jelentette ki Szilágyi Zoltán.Ez egy nagyon szép kihívás, egy nagyon szép feladat, bízom benne, hogy sokat tudunk majd ebből is profitálni! Remélem, a hétvégén jól játszunk majd, és titkon azért azt szeretném, ha pontot vagy pontokat tudnánk szerezni!”

NŐI KÉZILABDA NB I
1. FORDULÓ
Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler 23–33 (13–16)
Székesfehérvár, 450 néző. V: Hajdu–Hársfalvi, Mórocz.
FKC: Aalla – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 5, SZABÓ KITTI 6 (3), HAJDU GY. 4, Lazics 3, Takó 3.
Csere: Hadfi (kapus), Moreno, Szmbatjan, Zentai.
Edző: Szuzana Lazovics
DEBRECEN: Ryde – Grosch 1, SERCIEN–UGOLIN 7 (4), TÓVIZI 3, THORLEIFSDÓTTIR 4, JOVOVICS 5, PETRUS 4.
Csere: Placzek (kapus), Csernyánszki 2 (1), Szabó N. 1, Juhász K., Vámos M. 4, Hornyák D., Ratalics 1, Hámori K. 1.
Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 12. p.: 8–6. 18. p.: 9–10. 24. p.: 11–12. 28. p.: 12–15. 34. p.: 15–19. 40. p.: 16–20. 46. p.: 19–24. 52. p.: 21–29. 58. p.: 23–31.
Kiállítások: 10, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5 

Kézilabda
16 órája

A DVSC Fehérváron, az FTC otthon a Mosonmagyaróvár ellen nyert simán a női kézi NB I-ben

A népligeti meccset végigvédő Janurik Kinga 12 védéssel járult hozzá csapata sikeréhez.

 

Ezek is érdekelhetik