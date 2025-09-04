Az NB I után a Bajnokok Ligájában is jól rajtolna a Debrecen

„Csak csütörtökön kezdünk el foglalkozni a Bajnokok Ligájával! – jelentette ki Szilágyi Zoltán. – Ez egy nagyon szép kihívás, egy nagyon szép feladat, bízom benne, hogy sokat tudunk majd ebből is profitálni! Remélem, a hétvégén jól játszunk majd, és titkon azért azt szeretném, ha pontot vagy pontokat tudnánk szerezni!”

NŐI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler 23–33 (13–16)

Székesfehérvár, 450 néző. V: Hajdu–Hársfalvi, Mórocz.

FKC: Aalla – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 5, SZABÓ KITTI 6 (3), HAJDU GY. 4, Lazics 3, Takó 3.

Csere: Hadfi (kapus), Moreno, Szmbatjan, Zentai.

Edző: Szuzana Lazovics

DEBRECEN: Ryde – Grosch 1, SERCIEN–UGOLIN 7 (4), TÓVIZI 3, THORLEIFSDÓTTIR 4, JOVOVICS 5, PETRUS 4.

Csere: Placzek (kapus), Csernyánszki 2 (1), Szabó N. 1, Juhász K., Vámos M. 4, Hornyák D., Ratalics 1, Hámori K. 1.

Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 12. p.: 8–6. 18. p.: 9–10. 24. p.: 11–12. 28. p.: 12–15. 34. p.: 15–19. 40. p.: 16–20. 46. p.: 19–24. 52. p.: 21–29. 58. p.: 23–31.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5