A DVSC Fehérváron, az FTC otthon a Mosonmagyaróvár ellen nyert simán a női kézi NB I-ben

Az előző idényben negyedik helyezett DVSC számított az Alba Fehérvár elleni idegenbeli mérkőzés esélyesének, de a Fejér vármegyeiek alaposan megnehezítették a hajdúságiak dolgát, ugyanis a vendéglátó Maddi Aalla védéseire építve az első 13 percben vezetett. Ezután ugyan átvették a vezetést a debreceniek, de a Fehérvár így sem engedte meglógni riválisát. A második játékrészben azonban a DVSC fokozatosan növelte a különbséget, az utolsó 15 percet már hatgólos előnyről kezdte, a hajrában pedig fokozta a tempót, így 33–23-ra győzött.

A bajnoki címre hajtó FTC is toronymagas favoritja volt a Dragan Adzsics vezette Mosonmagyaróvár elleni népligeti meccsnek, de a Lajta-partiak sem adták könnyen magukat. Hiába lépett el a meccs elején 5–1-re is a fővárosi együttes, az MKC nem engedte, hogy ennél tovább nőjön a különbség, így 13–9-es FTC-előnnyel vonultak öltözőbe a felek. A második félidőt viszont nem kezdte jól a vendégcsapat, amely 15 perc alatt mindössze kétszer talált be, miközben nyolc gólt kapott, így az FTC már a 45. percre lezárta a lényegi kérdéseket és végül 23–15-ös győzelmet aratott. A második félidő kifejezetten gólszegényre sikeredett, az FTC tíz, a Mosonmagyaróvár hat gólt szerzett. A mérkőzés egyik legjobbja a zöld-fehérek kapusa, Janurik Kinga volt, aki az MKSZ statisztikái szerint 15 védéssel zárt.

NŐI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler 23–33 (13–16)

Székesfehérvár, 450 néző. V: Hajdu–Hársfalvi, Mórocz.

FKC: Aalla – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 5, SZABÓ KITTI 6 (3), HAJDU GY. 4, Lazics 3, Takó 3.

Csere: Hadfi (kapus), Moreno, Szmbatjan, Zentai.

Edző: Szuzana Lazovics

DEBRECEN: Ryde – Grosch 1, SERCIEN–UGOLIN 7 (4), TÓVIZI 3, THORLEIFSDÓTTIR 4, JOVOVICS 5, PETRUS 4.

Csere: Placzek (kapus), Csernyánszki 2 (1), Szabó N. 1, Juhász K., Vámos M. 4, Hornyák D., Ratalics 1, Hámori K. 1.

Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 12. p.: 8–6. 18. p.: 9–10. 24. p.: 11–12. 28. p.: 12–15. 34. p.: 15–19. 40. p.: 16–20. 46. p.: 19–24. 52. p.: 21–29. 58. p.: 23–31.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Sok a sérültünk, de nem szeretnék erre hivatkozni. Az első félidő rendben volt, szünet után nem már nem tudtunk közel maradni a DVSC-hez. Sok volt a technikai hibánk, ez nem fér bele egy ilyen kvalitású ellenféllel szemben. Ezzel együtt, amit negyvenöt percig nyújtottunk, azzal elégedett vagyok.

Szilágyi Zoltán: – A fehérváriak az első félidőben megnehezítették a dolgunkat. Védekezésben nem találtuk a távolságot, szépen megjátszották a beállót. Ahogy rendeztük a sorokat, egyre stabilabbá váltunk hátul. Támadásban is jó teljesítményt nyújtottunk csapatszinten és egyénileg is.

FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC 23–15 (13–9)

Elek Gyula Aréna, 900 néző. V: Horváth P., Marton B.

FTC: JANURIK – Malestein 3, SIMON P. 3 (1), Tranborg 1, Bordás, Vogel 3, Hársfalvi 2.

Csere: Glauser (kapus), Dmitrijeva 1, Klujber 5 (2), O. Kanor 3, Cvijics, Ingstad, Balázs B. 1, Márton G. 1.

Edző: Jesper Jensen

MKC: ARENHART – FALUSI-UDVARDI 4 (2), Dzsaferovics 2, Tatar 1, Tóth G. 4, Háfra N. 1, Kazai 3 (1).

Csere: Csatlós (kapus), Eghianruwa, Kukely A., Wolfs, Tyiskov-Helembai, Molnár D.

Edző: Dragan Adzsics

Az eredmény alakulása. 10. perc: 5–1. 15. p.: 7–5. 19. p.: 10–8. 23. p.: 12–9. 46. p.: 20–11. 55. p.: 21–14.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Nehézzé tette a Mosonmagyaróvár az első félidőt, fel kellett törnünk a védelmét, ez nagyjából sikerült. A támadásbefejezéseknél viszont még pontosabbnak kel lennünk. A védekezésünkkel elégedett vagyok, próbáljuk fejleszteni ezt a rendszert, hogy mindenki segítse a másikat hátul.

Dragan Adzsics: – Az első félidővel elégedett vagyok, jobban teljesítettünk abban a játékrészben, adódtak jó periódusaink, de még van miben fejlődnünk. Több fontos hiányzónk van, ez látszódott a szünet után, más stílusban kellett kézilabdáznunk, de az FTC ellen hasznos tapasztalatokat szerezhettünk az idény későbbi részére.