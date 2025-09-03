Ali Zein: A kézilabdában a csapatmunka a legerősebb fegyver

Egy év után követte korábbi edzőjét, Xavier Pascualt Bukarestből Veszprémbe a több mint 300-szoros egyiptomi válogatott balátlövő, Ali Zein, aki hazája nemzeti együttesével három olimpián is szerepelt, Tokióban és Párizsban ráadásul nem sok hiányzott nekik az éremszerzéshez sem.

„Fiatalabb koromban jobban szerettem támadni, de megtanultam, hogy a védekezés fontosabb, mert ha nem csinálod jól, sohasem fogsz nyerni semmit, talán egy-egy mérkőzést igen, és legyőzhetsz akár erősebb ellenfelet is. Lehet a tiéd a világ legjobb támadójátéka, de stabil védekezés nélkül nem fogsz trófeákat nyerni. Ez a sportág is hátulról épül fel, minden a védekezésből indul, nem a támadásból” – nyilatkozta a klub honlapjának a 34 éves, támadásban és védekezésben is bevethető játékos, aki a balátlövő Ahmed Hesam, az irányító Jehja el-Dera, a beálló Ahmed Adel mellett tagja a bakonyi klub négytagú egyiptomi különítményének.

„Minél több energiát ölsz bele a védekezésbe, úgy változik meg a gondolkodásod is. Védőként mindig arra figyelsz, hogy a támadó mit akarhat, hogy kitaláld a következő lépését, ez pedig sokat számít akkor, ha te támadsz. Védőként szeretem olvasni a játékot, ami támadóként is hatékonyabbá tesz, így önbizalmat és motivációt ad” – fogalmazott Ali Zein, aki szerint először legyenek meg a jó védők, csak akkor lehet igazán erős csapatot építeni, márpedig a Veszprémnél az előbbi adva van (Ligetvári Patrik, a brazil Thiagus Petrus és a francia-szerb Dragan Pesmalbek egyaránt kiváló védő), és Xavier Pascualnál nem ismer jobbat, ha csapatépítésről van szó.

„Mindig rendszerben gondolkodik – jellemezte régi-új edzőjét. – Létrehozza, felépíti és megszervezi a csapatát A-tól Z-ig, úgy, hogy minden esélye meglegyen a csúcsra jutni. Ugyanezt csinálta Bukarestben is. Folyamatosan a megoldásokat keresi, hogy újra és újra meg tudja lepni az ellenfelet, ráadásul pontosan tudja, a játékosai mire képesek.”

Klubszinten eddigi legnagyobb sikere a 2022-es Bajnokok Ligája-győzelem a Barcelonával, ami szerinte a csapatmunka diadala volt, merthogy a négyes döntőben a Veszprém, a német Kiel és a lengyel Kielce mellett nem a Barca számított favoritnak, gyengébb idény állt mögötte, be-becsúsztak hazai vereségek is, de bebizonyosodott, hogy a kézilabdában a csapatmunka a legerősebb fegyver.

„Ebben a sportágban nem a legjobb játékos, hanem a legjobb csapat számít – tette hozzá Ali Zein. – Ha a világ legjobb játékosai kézilabdáznak nálad, de nincs jó csapatod, akkor nagyon nehéz nyerni, pláne a csúcson maradni. Egyetlen kézilabdázó hosszú távon nem tudja győzelemre vezetni a csapatot.”

A bajnoki címvédő One Veszprém HC szombaton kezd a bajnokságban Budakalászon, a Bajnokok Ligájában pedig négy nappal később, szeptember 10-én lép először pályára Dániában, az Aalborg otthonában.