A német Dortmund otthonában rajtol a címvédő Győr

Vasárnap a Győr és a DVSC is elkezdi szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényében: a címvédő ETO a német Dortmund, míg a BL-be két év után visszatérő Loki a montenegrói Buducsnoszt Podgorica vendége lesz.

Az európai elit sorozatba a 2021–2022-es idényt követően visszatérő BVB (amelyet 2022 óta a holland Henk Groener gardíroz, aki korábban hazája és Németország női válogatottját is sikerrel irányította) keretében ott van a kapus Szikora Melinda, rajta kívül pedig hazai, holland, norvég, francia és svéd légiósok erősítik. A két együttes eddig kétszer találkozott egymással a BL-ben, a 2020–2021-es kiírásban mindkétszer a győriek nyertek (34–24 és 38–25). Nagy kérdés, hogy milyen összeállításban lép pályára a magyar bajnok, hiszen a dán kapus Sandra Toft, a norvég beálló Kari Brattset és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória is gyermekáldás előtt áll, míg a szlovén irányító Tjasa Stanko és a kapus Szemerey Zsófi sérüléssel küszködött az elmúlt hetekben.

Felszabadultan játszhatnak ellenünk a németek, nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésre számítok. Alaposan fel kell készülnünk, hogy jó teljesítménnyel és két ponttal kezdjük a csoportkört. A Dortmund remek játékosokat szerződtetett, tapasztalt kézilabdázókat, mint Lois Abbingh, Alina Grijseels, Alicia Stolle vagy Guro Nestaker. Per JOHANSSON, a Győr edzője

„ A Dortmund nagyszerű csapat, több játékosát is jól ismerem, különleges érzés lesz visszatérni, nagyon várom – tekintett előre a klubhonlapon az ETO világbajnok holland balátlövője, Kelly Dulfer, aki 2019 és 2021 között a dortmundiak kötelékébe tartozott. – Igyekszik sok gyors támadást vezetni, nagyon gyors szélsői vannak és a kapusai is jól irányítják a védekezést. Figyelni kell a visszarendeződésre, jól védekezni és egyszerűen csak a saját játékunkat hozni. Hosszú volt a felkészülési időszak, de mostanra készen állunk. A BL-rajt mindig különleges élmény, érzem a csapaton is, mindannyian izgatottan várjuk, hogy elkezdődjenek a nagy mérkőzések.”

A debreceniekre rögtön a rajton a továbbjutás szempontjából fontos meccs vár a szinte csak hazai kézilabdázókra építő montenegrói Buducsnoszt otthonában. A felek a 2023–2024-es csoportkörben is találkoztak, a DVSC 27–22-re és 27–21-re győzött.

„A Buducsnoszt nehéz ellenfél, nagy tapasztalattal, hiszen hosszú ideje a BL-ben szerepel. Ez a második idényünk együtt a Bajnokok Ligájában, örülünk, hogy újra itt lehetünk, sokat szeretnénk belőle profitálni, már az első meccsből is. Jó játékkal esélyünk van pontokat szerezni, ez is a célunk” – mondta Szilágyi Zoltán, a DVSC edzője.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

14.00: Team Esbjerg (dán)–Metz (francia)

16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

14.00: Ikast (dán)–CSM Bucuresti (román)