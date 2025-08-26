Nemzeti Sportrádió

Kizárták Faluvégi Dorottya csapatát a német kézilabda-bajnokságból

D. S. B.D. S. B.
2025.08.26. 13:18
Kizárták Faluvégi Dorottya csapatát, a Ludwigsburgot a német bajnokságból (Fotó: AFP)
német kézilabda női kézilabda HB Ludwigsburg Faluvégi Dorottya
Még el sem kezdődött a német élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 2025–2026-os idénye, máris megvan az első kieső csapat, ugyanis a Német Kézilabda-szövetség kizárta az első osztályból a Faluvégi Dorottyát is foglalkoztató címvédő Ludwigsburgot.

A 2023–2024-es idény végén Bajnokok Ligája-döntőt vívó, akkor még Bietigheim néven szereplő, tavaly nyáron viszont Ludwigsburgba költöző német klubbal szemben a kerületi bíróság fizetésképtelenségi eljárást megindítása iránti kérelmet nyújtott be júliusban. Ezt követően augusztusban az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) kizárta a Bajnokok Ligájából a német csapatot, melynek helyét a norvég Sola kapta meg.

Az elmúlt időszakkal kapcsolatban a jövő nyárig érvényes szerződéssel rendelkező, de jelenleg sérült Eb-bronzérmes szélsőnk, Faluvégi Dorottya is beszélt lapunknak, hogy akkor még „csak” a BL-ből zárták ki őket, a német bajnokságból és kupából nem, a klub vezetősége pedig azt kommunikálta: „van némi esély valamilyen szintű működésre, megváltozott feltételekkel.”

Most a német sport1.de arról számolt be, hogy hétvégén mindössze tizenegy csapat részvételével kezdődik meg az német élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 2025–2026-os idénye, ugyanis a Német Kézilabda-szövetség kieső helyre sorolta a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató Ludwigsburgot.

„Sajnáljuk, hogy meg kellett hoznunk ezt a döntést a ludwigsburgi sport fenntartásáért felelősök minden erőfeszítése ellenére. Most részletesen megvitatjuk a Bundesliga klubjaival ennek a hatásait és a következő lépéseket” – idézte Christoph Wendt ügyvezető igazgatót a szövetség közleménye, amely részletezte, hogy a Ludwigsburg kizárása nem okoz változást, mérkőzéseit törlik, ellenfelei pedig az adott fordulóban szabadnaposak lesznek.

„Még egy visszafogottabb megoldással sem lehetett volna áthidalni az előző idényben már felmerült finanszírozási hiányt” – áll a csődgondnok által kiadott nyilatkozatban.

