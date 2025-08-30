Európai kézilabdaligák: tizennyolc magyar gól a román bajnokin

A liga honlapja szerint a mérkőzést 26–25-re megnyerő vendégeknél Pál Tamara öt, az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta négyszer talált be. A vesztes fővárosiaknál Korsós Dorina kilenc gólt lőtt, Töpfner Alexandra nem szerepelt a keretben.

A CS Mianur Baia Mare ugyanúgy egy góllal kapott ki a címvédő CSM Bucuresti-től, mint egy hete a szuperkupában. A nagybányaiak Eb-bronzérmes magyar légiósa, Papp Nikoletta ezúttal három gólt lőtt.

A német élvonalban a BSV Sachsen Zwickau 28–23-ra kikapott a VfL Oldenburg otthonában. A vendégeknél Szabó Laura hat, Pénzes Laura négy alkalommal talált be. A Borussia Dortmund otthon 40–25-re verte a TuS Metzingent, a hazaiaknál Szikora Melinda tíz védéssel járult hozzá a sikerhez.

Fazekas Virág két góllal mutatkozott be a dán élvonalban, de a Sönderjyske otthon 32–22-re kikapott a Nyköbing Falstertől.

Ogonovszky Eszter három találattal járult hozzá a címvédő Super Amara Bera Bera 35–20-as győzelméhez a BM Porrino ellen a spanyol női bajnokságban. Török Lilly két gólja ellenére a BM Morvedre 32–24-re kikapott az Elda Prestigio otthonában.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthon 27–24-re nyert a Sambre Avesnois ellen a Francia Kupa csoportkörének első fordulójában.

Fazekas Gergő egy gólt szerzett a bajnok Orlen Wisla Plock csapatában, amely 26–26-os döntetlen után hétméteresekkel 6–5-re elveszítette a lengyel szuperkupa-mérkőzést a kupacímvédő Industria Kielcével szemben, Lódzban. Az olimpikon irányító honfitársai közül Szita Zoltán nem talált be, Ilic Zorant pedig nem nevezték a meccsre.

Rea Barnabás egy gólt lőtt az izlandi Stjarnan csapatában, amely 26-26-os döntetlen játszott a román CS Minaur Baia Mare otthonában az Európa-liga-selejtező első fordulójának első meccsén.

Szuharev Lev egyszer talált be a TuSEM Essen együttesében, amely 32-26-ra kikapott az Eulen Ludwigshafen otthonában a német másodosztályban.