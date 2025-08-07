A füredi védelem stabilabb lett, de a hideg zuhany sem maradt el



Egyszerre hozta a szokásos eredményt és teljesített várakozáson felül a Balatonfüredi KSE férfi kézilabdacsapata az előző idényben, hiszen az 5. helyen végzett, márpedig megszokott a gárdától az, hogy az első hatban zár. Ugyanakkor azért mondható kissé váratlannak, mert a klubban a játékoskeretet és az edzői stábot illetően is nagy változások voltak tavaly nyáron.

„Annyi minden történt, hogy nehéz volt meghatározni a célokat, de mint Balatonfüreden általában, a harmadik és a hatodik hely közötti eredményben gondolkodtunk, és bíztunk benne, hogy valahogy megoldjuk, pláne úgy, hogy a felkészülés is jól sikerült – mondta a Nemzeti Sportnak Kis Ákos, a BKSE vezetőedzője. – Elkezdtük beépíteni a fiatalokat, igyekeztünk ütőképes keretet kialakítani, egyedül amiatt aggódtunk kissé, hogy a belsővédő-posztokra az eleve szükséges három helyett csak két játékosunk volt. A hetedik fordulóban, a Tatabánya ellen aztán meg is történt a baj, a frissen igazolt orosz beálló, Gyenyisz Vasziljev megsérült, pedig már kezdett összeállni a csapat.”

A szakmai stáb először házon belül próbálta megoldani a helyzetet, olyan játékosokkal, akiknek nem ez az eredeti posztjuk, de tavaly novemberben sikerült Csurgóról a Balaton partjára hozni a fiatal, az élvonalban még újonc Fekete Gellértet, aki előző állomáshelyén kevesebb játéklehetőséget kapott, és bár a füredi csapat jól tudott válaszolni a kihívásokra, a meccsen belüli kisebb-nagyobb hullámzások észrevehetők voltak.

A szakember szerint elsősorban a védekezés stabilizálása jelentett nekik nagyobb feladatot, mert ugyan sok gólt lőttek (766), de sokat is kaptak (773). A nagycsapatokkal is jó meccseket tudtak játszani, a papíron jóval esélyesebb OTP-Bank Pick Szegedet például 38–36-ra le is győzték hazai pályán, de pontot veszítettek akár a kiesőjelöltekkel szemben is (26–26 Egerben).

„Ezért az előttünk álló évadban az elsődleges célunk a védelmet stabilizálni, Vasziljev felépült és elkezdte a felkészülést, és igazoltunk még egy játékost, Garajszki Gábort Dabasról, ami talán könnyebbé teszi a helyzetet – fogalmazott a szakember. – A keret alakulásával elégedett vagyok, a felkészülés során több variációs lehetőséget is kipróbáltunk, bár hideg zuhanyként ért minket, hogy az irányító Szmetán Máté térdműtétével kapcsolatban kiderült, hogy a tervezettnél nagyobb beavatkozásra lesz szükség, így ősszel nem áll még a rendelkezésünkre. Most azon dolgozunk, kire szabjuk az ő szerepét.”

A keret egyik legnagyobb váltása az volt, hogy a kapus Andó Arián tíz év után elhagyta a klubot, és Tatabányára igazolt, a helyére Füstös Ádám érkezett Csurgóról. A másik az irányító Szöllősi Balázs távozása, aki a Győr csapatában folytatja pályafutását. Rajtuk kívül a szlovén jobbátlövő, Tadej Kljun sem marad, esetében a klub döntött úgy, hogy nem érvényesíti a szerződésében szereplő plusz egyéves opciót.

A gárda az új idényben a nemzetközi porondon, az Európa-kupában is indul, első ellenfele a török Beykoz BLD SK lesz, az első mérkőzést szeptember 6-án rendezik Balatonfüreden, amely másnap a visszavágó helyszíne is lesz.

„A keretet alkalmasnak tartom a kettős terhelésre, a törökök elleni mindkét meccset itthon játsszuk, a Ferencvárossal sikerült megegyezni, hogy a bajnoki összecsapásunkat emiatt egy héttel korábban bonyolítjuk le, így lesz időnk regenerálódni a kettő között – tette hozzá Kis Ákos. – Bízom benne, hogy továbbjutunk, és később sem akarunk beleesni abba a hibába, hogy túl sűrűn kelljen meccseket játszanunk. Létszámban egy-két játékos még elférne a csapatban, de szeretném megadni a lehetőséget a fiataloknak, és szükség is lesz rájuk, mert nem akarom túlhajtani az idősebb, tapasztaltabb játékosokat sem.”

Az edző annyit még hozzátett a játékot illetően, hogy az alapelképzelésben nem lesz változás, de nem az a céljuk, hogy teljesen átszabják a játékosok stílusát, inkább igazodnak ahhoz, amire képesek, és ezt figyelembe véve keresik azokat a lehetőségeket, amelyek eredményre vezethetnek. A közös cél érdekében a játékosoknak és a szakmai stábnak is alkalmazkodnia kell.

BALATONFÜREDI KSE, 2025–2026

Érkezett: Fekete Bálint (jobbátlövő, Dabas), Füstös Ádám (kapus, Csurgói KK), Garajszki Gábor (beálló, Dabas), Jánosi Tamás (balátlövő, Puente Genil, kölcsönből vissza)

Távozott: Andó Arián (kapus, Mol Tatabánya), Lovistyek László (kapus, ?), Tadej Kljun (jobbátlövő, ?), Szöllősi Balázs (irányító, Győri ETO-UNI FKC), Klucsik Máté (beálló, Szigetszentmiklós, kölcsönbe), Vári Márk Attila (jobbátlövő, NEKA, kölcsönbe)