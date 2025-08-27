Nemzeti Sportrádió

5+1 igazolás, akikre érdemes figyelni a következő idényben

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2025.08.27. 09:30
A Győr új dán karmesterét, Helena Elvert (labdával) a felkészülés során kisebb sérülés hátráltatta, de egészségesen nagy erőssége lehet a zöld-fehéreknek (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Helena Elver Alicia Toublanc Mette Tranborg Vilde Ingstad Szemerey Zsófi Győr kézilabda FTC kézilabda női kézilabda NB I
Idén nyáron is klasszisokkal erősített a sikeres hazai és nemzetközi szereplés érdekében a győri és a ferencvárosi női kézilabdacsapat, a Bajnokok Ligájába egy év kihagyás után visszatérő debreceniekhez világbajnok szélső csatlakozott. Összegyűjtöttünk 5+1 új játékost, akik sokat segíthetnek klubjuknak a nagy célok elérésében.

Három magyar csapat méreti meg magát a női kézilabda Bajnokok Ligája hamarosan kezdődő idényében, és az eredményes szereplésért megerősítette keretét a címvédő ETO, a legjobb négy közé vágyó Ferencváros és a BL-be egy év kihagyás után visszatérő Loki is. Jól igazolt az Elek Gábor vezette Esztergom, francia bajnok jobbátlövő érkezett az előző évad bronzérmeséhez.

1. HELENA ELVER

Az előző BL-idény meglepetéscsapata a dán Odense volt, az ezüstérem megszerzésében kulcsszerepet vállalt Helena Elver. A 27 éves dán irányító 57 gólig jutott, agilis játékáról tavaly októberben testközelből győződhettek meg a győriek, az irányító tíz kísérletéből hét gól született, csapata 35–28-ra győzött. Elver a válogatottal tavaly bronzérmes lett az olimpián, míg az Eb-n ezüstig jutott. Most először áll légiósnak, de a győri közeg nem lesz ismeretlen neki, korábban már játszott együtt klubszínekben a kiválóan teljesítő Dione Housheerrel, míg Kristina Jörgensent a válogatottból ismeri. A felkészülés során kisebb lábsérülés hátráltatta, de a szeptember 7-i dortmundi BL-rajtra bevethető lesz. Ha tudja hozni az Odensében mutatott teljesítményét, nagy erőssége lehet a zöld-fehéreknek.

2. METTE TRANBORG

A Ferencváros új edzőjének régi ismerőse a szintén dán jobbátlövő, Jesper Jensen korábban Esbjergben és a válogatottnál is együtt dolgozott Mette Tranborggal. Elverhez hasonlóan ő is most játszik először külföldön, a 192 centi magas kézilabdázó célja, hogy magyar csapatával is eljusson a BL négyes döntőjébe, ahol a legutóbbi két alkalommal bronzérmes lett az Esbjerggel. Jensen azt mondta róla, hogy védekezésben a világ legjobbjai közé tartozik, szüksége is lesz erre a Fradinak, amely az esztergomiak elleni bajnokival kezdi az idényt, majd fogadja az Odensét a nemzetközi kupában.

 

3. VILDE INGSTAD

Egy másik északi kiválóságot is megszerzett az FTC, a rutinos norvég beálló, Vilde ­Ingstad az elmúlt éveket a CSM ­Bucuresti együttesében töltötte, előtte az Esbjerget erősítette, így ő is ismeri Jensent. Tavaly az olimpián (amelyet később megnyertek a norvégok) a németek elleni csoportmeccsen súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt a teljes idényt kihagyta. Jó jel, hogy a múlt hétvégi debreceni, Fradi-győzelemmel záruló torna döntőjében már pályára léphetett. Ha teljesen felépül, nagy értéke lehet csapatának, amely vele pótolja a nyáron távozó Béatrice Edwige-t.

 

4. SZEMEREY ZSÓFI

Tizennégy év után tért vissza Győrbe a magyar válogatott kapus, Szemerey Zsófi. Az előző idényt a francia Metz csapatában töltötte, amellyel francia bajnokságot és kupát nyert, a BL-ben a final fourig veretlenek voltak, az MVM Dome-ban viszont mindkét meccsüket elveszítették. A magyar hálóőr kevés lehetőséget kapott, ez is közrejátszott a klubváltásában. Győrben viszont rá és Hatadou Sakóra várnak nagy feladatok, Sandra Toft anyai örömök elé néz, így rá nem számíthat a kapuban Per Johansson. Az ETO strasbourgi tornagyőzelemmel hangolt az idényre, a metziek elleni döntőben Szemereyt fejbe dobták, de tudta folytatni a játékot. A válogatott szempontjából is fontos, hogy rendszeresen játszhasson magas szintű ellenfelekkel szemben, erre az elkövetkező hónapokban abszolút meglesz a lehetősége.

 

5. ALICIA TOUBLANC

Világbajnok utódja lett a Rapid Bucuresti csapatába igazoló Töpfner Alexandrának Debrecenben, a jobbszélsőposztra a francia Alicia Toublanc érkezett a Ramnicu Valcea együtteséből. A válogatottal 2023-ban világbajnok, 2024-ben olimpiai ezüstéremig jutó 29 éves kézilabdázó Brestben nevelkedett, és az előző idényben hagyta el először nevelőegyesületét. A DVSC első három felkészülési meccsén húsz gólig jutott, ugyanakkor a múlt hétvégi tornán kisebb sérülés miatt nem szerepelt. Hatékony játékára és magabiztosan értékesített heteseire egyaránt szüksége lesz a hajdúsági együttesnek, ha el akar jutni a BL-ben az egyenes kieséses szakaszba.

 

5+1. JACQUES EMMA

Újonc létére bronz­érmes lett a K&H Liga előző idényében az esztergomi kézicsapat. Elek Gáborék a BL-re nem pályáztak, az Európa-liga főtáblájára viszont feljutnának. Ebben segítheti őket a Metztől szerződtetett jobbátlövő, a nyár óta magyar állampolgár Jacques Emma. Édesanyja a Vasas korábbi kiváló játékosa, Jacques-Szabó Melinda, édesapja Pascal Jacques, aki játékosként szerepelt hazája válogatottjában. A 23 éves játékos a BL-ben 24 gólig jutott az előző kiírásban, a francia válogatottban eddig ötször szerepelt. Ő is először áll légiósnak, de Magyarország nem lesz ismeretlen neki, már régóta ki akarta próbálni magát magyar csapatban.

 

 

