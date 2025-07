Talant és Alex Dujshebaevet is elcsábítaná Imre Bence csapata – sajtóhír

Június második felében már megírtuk, hogy Alex és Daniel Dujshebaev is távozik a Kielce kézilabdacsapatától a jövő nyáron. A Handballbase a hivatalos közösségi oldalán most pedig arról adott hír, hogy a német Bundesliga óriása, a Kiel nagy energiákat mozgósít Alex Dujshebaev megszerzéséért, és mellette édesapját, a jelenleg edzőként ugyancsak Kielcében dolgozó Talant Dujsebajevet is elcsábítaná.