Ki az a mi? – Ballai Attila publicisztikája

NÉGY CSAPAT AZ ÁLOM, három a teljesíthető bravúr, kettő a beváltható, elvárható papírforma, egy a szomorú, kijózanító valóság. E visszaszámlálás a magyar részvételt tükrözi a férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája négyes végjátékaiban. A negyeddöntőt túlélők aránya tehát négyből egy, a négy párharc nyolc mérkőzésének a mérlege pedig így fest: három győzelem, két döntetlen, három vereség, plusz négyes gólkülönbség. Ez utóbbi adat akár négy továbbjutást is jelenthetne - négy egygólosat. Csakhogy a mieink így inkább kiesni szoktak, mint idén is. A Ferencváros női és a Veszprém férfiegyüttese összesítésben egy, a Szeged két góllal maradt alul, a Győr nyolccal kerekedett felül. Első következtetésként leszögezhetjük, mi akkor érünk el sikert, ha egyértelműen jobbak vagyunk. Az egyenlő erők küzdelmét általában elveszítjük.

Először persze tisztázni kell, ki az a mi? Mert a Veszprém, de most már a Ferencváros nemzetközi keretét is elnézve, semmiképpen sem beszélhetünk „magyar betegségről”; az meg ugyancsak kevéssé valószínű, hogy honfitársaink olyan rendkívüli hatékonysággal fertőznék meg a hozzánk igazoló légiósokat, hogy a korábban atombiztos kezek és rendíthetetlen lelkek a sorsfordító percekben egyszer csak remegni kezdenek.

Ha létezik e csalódásoknak közös okuk, az inkább nagy valószínűséggel a közegben, a hazai versenyrendszerben és versenyhelyzetben, az egyenrangú ellenfelek, ezért az állandó tét, koncentrációs kényszer hiányában keresendő.

Mielőtt e témát kibontanánk, szögezzük le, ha az utolsó gól a Veszprém és a Ferencváros javára határozott volna, a napokban számos lelkendező cikk és értekezés születne „lám, így kell ezt” alapállásból, e páratlan sikersorozatról. Most, hogy ellentétes előjellel kell közelítenünk, annyit azért így is rögzítsünk, hogy a legrangosabb nemzetközi kupa negyeddöntőjének utolsó pillanataiban csak az tud elbukni, aki odáig eljutott és ott is a végsőkig eséllyel küzdött – és ez bizony, a végkifejlettől függetlenül, érdemi munkával, teljesítménnyel, szakmai tartalommal érhető csak el. Ezért ne essünk át a ló másik oldalára, és ne állítsuk, hogy az érintett egyesületeknél vasvillával öntenék be a pénzt a ciszternába.

Tegyük hozzá, a keresett közös vonások, hiányosságok mellett minden szituáció és klub más és más. A Szegedet ezúttal nem is elemezném túl, a tavaly nyáron kinevezett edződuó szerintem jó irányba indult és így is halad, a Barca (kézilabdában ez a hivatalos név, nem a Barcelona) kiverése még nem elvárható, háromgólos hazai hátrány után pedig a csoda kategóriája lett volna. Más kérdés, hogy itthon 21–18-as vezetésről nem feltétlenül kellett az utolsó 13 percet 9–3-ra elveszíteni – ez is ama közös ok felé mutathat –, és a visszavágó hajrájában még így is felcsillant a remény.

A Ferencváros–Odense találkozó számos, a külső szemlélő számára érthetetlen fordulatot tartogatott: Klujber Katrin és Simon Petra jegelése, a végén a „lefagyott” Maszlova és Lekics beküldése, a harmadik időkérés és legalább a záró akciónál, minden mindegy alapon a hét a hat elleni játék elmaradása és így tovább. Allan Heinét tavaly még elvitte a csapat és Andrea Lekics „játékos-másodedző”, a hivatalban lévő tréner javára pedig annyit el kell ismerni, hogy ő bölcs belátással fogadta el e szereposztást, és nem akart többnek látszani annál, ami, aki. A négy új igazolással azonban e rendszer és a kereten belüli hierarchia felborult, és amikor a döntő pillanatokban Heinének valódi vezérként kellett volna előlépnie, akkor erre alkalmatlannak bizonyult.

A Veszprém mestere, Xavi Pascual más kategória, ez nem is vitatható. Ellentétben a számos extraklasszist felvonultató, de talán kevesebb koncepciót tartalmazó keret összetételével. Csakhogy a múlt nyáron kissé váratlanul hivatalba lépett új vezérigazgató, Bartha Csaba ezt kapta örökül, rövid távon mozgástér nélkül. Bartha másutt, például Győrben már bizonyított, nem szorul a tanácsomra, ezért tét nélkül mondom, írom: én Veszprémbe, az európai kézilabdázás fellegvárába csak olyan játékost szerződtetnék, aki még pályája felfelé ívelő szakaszában van, és itt akar feljutni a csúcsra, olyat már nem, aki onnan lefelé jövet még szeretne ugyan jól és jókat játszani, de élete nagy kalandján már túlhaladt, ahhoz mérhető inger többé nem érheti, de azért még kivenné a sportágból azt, amit lehet. Ezt a típust is bizonyára bántja a Magdeburg elleni kiesés, de valószínűleg nem mondaná, mert nem is érzi azt, amit a visszavágón pályára került egyetlen magyar, Ligetvári Patrik: „Nem tudom, fogalmam sincs, hogy dolgozom ezt fel. Azt sem tudom, holnap mit fogok csinálni, egyáltalán hogyan megyek haza… Nagyon fájó, olyan, mintha kést szúrtak volna a szívembe.”