Drámai küzdelemben egy góllal kikapott az FTC, az Odense jutott be a négyes döntőbe

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán) 24–25 (14–14 ) – végeredmény

Érd, Érd Aréna. Vezette: Vanja Antics, Jelena Jakovljevics (szerbek)

FTC (meccskeret): Laura Glauser, Janurik Kinga, Beatrice Edwige, Darja Dmitrijeva, Hársfali Júlis, Emily Bölk, Márton Gréta, Orlane Kanor, Tomori Zsuzsanna, Angela Malestein, Simon Petra, Klujber Katrin, Bordás Réka, Valerija Maszlova, Dragana Svijics, Andrea Lekics. Vezetőedző: Allan Heine

Odense (meccskeret): Latrine Lunde, Maren Aardahl, Aune Larsen, Helene Fauske, Anna Gruntvig, Althea Reinhardt, Lysa Tchapchet Defo, Ragnhild Valla Dahl, Elma Halicevic, Luouise Vinter Burgaard, Clara Skyum Thomsen, Mie Höjlund, Thale Rushfeldt, Yara Ten Holte, Nikita van der Vliet, Helena Hagesö. Vezetőedző: Ole Gustav Gjekstad

Továbbjutó: az Odense 52–51-es összesítéssel.

Összefoglaló

Hosszú és rossz sorozatot szeretett volna megtörni a Ferencváros női kézilabdacsapata. A magyar bajnoki és kupacímvédő ugyanis a négyes döntő 2014-es bevezetése óta még nem tudott mérkőzést nyerni hazai pályán a negyeddöntőben. Az Odensével szembeni szombat délutáni, érdi visszavágón ráadásul már egy egygólos siker is továbbjutást ért volna. A feladat persze korántsem tűnt egyszerűnek, már a múlt vasárnapi, 27–27-es döntetlennel záruló dániai első találkozón is világosan kiderült, hogy a rivális roppant szívós.

A zöld-fehéreknél kimaradt a meccskeretből a nyáron távozó átlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra, míg az idény végén pályafutását befejező szerb klasszist, Andrea Lekicset óriási ováció közepette szólították pályára az utolsó hazai BL-meccsén.

Gyors támadásbefejezésekre és gólokra törekedtek a felek az elején, hiányoztak a megállító szabálytalanságok és a védések, nem csoda, hogy mindkét oldalon hamar kapust cseréltek. Az északiaknál az első csatában szinte „eltűnő” Thale Rushfeldt Deila vitte a prímet: a norvég ász az első tíz percben öt kísérletéből ötször volt eredményes. A jó kezdéssel a vendégek megalapozták két-három gólos előnyüket, az FTC szinte végig csak rohant az eredmény és az ellenfél után, ám a szünet előtt sikerült utolérnie.

A második játékrészt viszont a hazaiak indították jobban a csaknem tízperces gólcsendet tartó skandinávokkal szemben, de a megszerzett szűk előny hamar elolvadt. Sokkal kevesebb gól esett az összecsapás ezen szakaszában, jobban figyeltek a védekezésre a csapatok, látszott, érződött, jóval megfontoltabbá váltak. Egyértelműnek tűnt, hogy akár egy apró hiba, egy védés, egy kihagyott ziccer, egy összpontosításbeli kihagyás végzetes lehet.

A két válogatott kulcsember, Klujber Katrin és Simon Petra is jól szállt be a ferencvárosiaknál, lendületet hoztak támadásban. A baj csak az volt, hogy a menet közben beálló és közel ötven százalékos hatékonysággal védő Althea Reinhardt (aki gyakorlatilag egyedül tartotta meccsben az Odensét) is egyre inkább elkapta a fonalat a vendégek kapujában, bravúrjainak is köszönhetően döntetlennel vágtak neki a felek a hajrának.

Hullámzott a küzdelem, az 56. percben visszavették a vezetést a 25–23-ra ellépő dánok. Dragana Cvijics góljával egyet faragott a hátrányból az FTC, amely azonban nem tudta gólra váltani az utolsó akcióját öt másodperccel a vége előtt, Emily Bölk átlövését kitolta Reinhardt.

A rossz sorozat tehát most sem szakadt meg, továbbra sincs hazai sikere a hatalmas küzdelemben alulmaradó Ferencvárosnak a BL ezen szakaszában, míg a 25–24-re diadalmaskodó Odense története során először készülhet a budapesti négyes döntőre.