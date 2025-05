Barcelonában is kitett magáért a Szeged, közel járt a csodához

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged 29–30 (16–14)

Továbbjutott: a Barca, 56–54-es összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

HATALMAS CSODA KELLETT VOLNA a szegedi együttestől a katalán fővárosban ahhoz, hogy a Veszprém búcsúja ellenére mégis legyen magyar csapat a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Azonban Michael Apelgren tanítványai egy hónappal ezelőtt Párizsban már megmutatták, hogy bennük van egy igazán kiugró eredmény: a PSG-t a hazai pályán elszenvedett vereség után idegenben 35–25-re ütötték ki.

A Barca játéka az idénybeli három egymás elleni összecsapás alapján fekszik a Szegednek, de a címvédő egy hete a Pick Arénában megmutatta, hogy miért nyert meg a legutóbbi négy kiírásból hármat. A katalán rivális ezúttal a Palau Blaugranában is ellentmondást nem tűrően kezdett, Melvyn Richardson látványos gólokat dobott, a „kékek” dolgát Janus Smárason három eladott labdája sem segítette.

Apelgren a 10. percben 6–2-es hátrányban, összesítésben hétgólos lemaradásban időt kért. Szilágyi Benjámin szokatlanul hamar a pályán találta magát, miután a BL-góllövőlistát vezető Mario Sostaric két helyzetet is elrontott. A fiatal jobbszélső gyors duplával bizonyította, hogy az ilyen komoly téttel bíró meccseken is képes hozzátenni.

A Szeged felvette a kesztyűt, négyszer betalált válasz nélkül, és 9–8-ra átvette a vezetést. Az első félidő hajrájában Domen Makuc improvizatív játékával hamar jött az újabb fordulat, a Barca összesítésben ötgólos előnyben várhatta a párharc utolsó negyedét. Sebastian Frimmel parádés teljesítményt nyújtott, már a 33. percben nyolc találatnál járt, de sajnos Dika Mem most is olyan pozíciókból – valamikor helyből, talpról, ostorcsapás-szerű mozdulattal – dobott gólt, amit még Mathias Gidsel is megirigyelne…

Az óriásit küzdő Szegednek még másfél perccel a vége előtt is megvolt a reménye a csodára, feljött mínusz egyre, Sostaric góljával a bravúrgyőzelem meg is lett (30–29), de a BL végjátékába a katalánok jutottak be. A június 14-15-i kölni négyes döntő mezőnye a Barca és Magdeburg mellett a már szerdán továbbjutott Füchse Berlinnel és Nantes-tal lesz teljes.

