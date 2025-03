„Lassan, de biztosan újra kézilabdázónak érezhetem magamat” – rehabilitációjáról beszélt Jehia el-Dera

A 29 éves játékos már újra Veszprémben van, mint elmondta, jól érzi magát, s örül, hogy visszatért, majd a rehabilitációjáról beszélt.

„Tiszteletben kell tartanunk, hogy azért ez igazán komoly sérülés volt, ami után vannak hullámhegyek és -völgyek is a rehabilitáció során – nyilatkozta klubja honlapjának Jehia el-Dera. – Az egyik héten előrelépek, a következőn pedig vissza, de összességében azt gondolom, hogy jó ütemben haladok. Úgy érzem, a térdem egyre jobb állapotban van, és nemsokára elkezdhetem a futóedzéseket is. Lassan, de biztosan újra kézilabdázónak érezhetem magamat. A közeljövőben kapok majd egy teljes körű kiértékelést az orvosoktól, illetve megkapom az edzéstervemet is a szezon hátralévő részére. Ahogy eddig is, ezután is küzdeni fogok azért, hogy minél jobb állapotban térhessek vissza. Nyilván az lenne a legjobb, ha ez minél hamarabb megtörténhetne, de okosan kell csinálni a dolgokat, nem szabad semmit sem elkapkodni.”

Közvetlenül az operációt követő időszakról is beszélt az irányító: „A műtét utáni első hat hétben nem sok mindent csinálhattam. Meg kellett ugyanis várni, hogy teljesen beforrjon a seb, és hogy a varratokat is kiszedjék. Addig maximum csak a seb körüli részt lehetett masszírozni. A rehabilitációm legfontosabb része eddig az volt, hogy újra teljes mértékben be tudjam hajlítani és ki tudjam nyújtani a lábam. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a futást normálisan tudjam végezni majd, illetve ha jobb a mozgásterjedelem, akkor könnyebb izmot is építeni. Ez az, amin az elejétől kezdve dolgozunk. Az első hat-nyolc hétben mankóval tudtam csak járni, hiszen oda kellett figyelnem a meniszkuszomra is. Nem hajlíthattam be jobban 90 foknál a lábamat, de ez szerencsére már a múlté. A mozgásterjedelem fokozása mellett most már a konditeremben is elkezdtünk dolgozni.”

„Először a futást fogom elkezdeni, amit bizonyos számú héten kell majd csinálnom – mondta az edzéstervéről az egyiptomi kézilabdázó. – Eleinte egyenes futásokat fogok végezni, melyek során sok minden ki fog derülni. Lehet, hogy rövid időn belül elkezdhetem majd a következő fázist, de az is lehet, kell majd még dolgozni egy kicsit a lábam hajlításán és nyújtásán. Ha minden rendben lesz, akkor jöhetnek az egyéb gyakorlatok, amelyek során kiderül, hogy mennyire erősödött meg a térdem, és hogy mennyire stabil. Ez lesz majd a legfontosabb a végén. Azt szokták mondani, két-három hét futás után lehet elkezdeni a következő fázist, de lehet, még tovább kell csinálnom a futásokat, hiszen minden test más és más. Ez majd kiderül, annak megfelelően dolgozunk tovább. Ha minden rendben van, akkor jönnek a különböző lábgyakorlatok, ugrások és tesztek. Az utolsó hónapban pedig már normálisan, a csapattársaimmal fogok készülni.”