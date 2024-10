Veszprém HC: Jehia el-Dera túl van a műtéten, üzent is a szurkolóknak

El-Dera azóta már a műtéten is túlesett – adta hírül kedden a Veszprém hivatalos Facebook-oldala. Az egyiptomi játékos a kórházból üzenetet is küldött a szurkolóknak: „Köszönöm szépen a sok támogató üzenetet! Szerencsére mindene rendben volt a műtéttel. Most már arra fókuszálok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a pályára.”