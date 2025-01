Lékai Máté: Nem gondolom, hogy ez ennyire lefutott lenne

„Nyilván jól szeretnénk kezdeni a mérkőzéseket, de egyelőre az is elég, ha a végén boldogok vagyunk. Tudjuk, hogy a horvátok ellen nem fér bele, hogy rosszul kezdjünk, de nem az első tíz percben fog eldőlni, úgyhogy most is aláírnám, hogy rosszul kezdünk, ha a végén nyerünk” – mondta Lékai Máté az NSO Tv-nek a korábbi meccsek tendenciáira utalva.

Videónkban arról is beszél, hogy támadásban minek kell működnie, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megnyerje a horvátok elleni vb-negyeddöntőt, illetve milyen hatással lehet a csapatokra a tizenötezer szurkoló. Emellett Mirko Alilovic – és többek – véleményére is reagál, szerinte nem annyira lefutott a meccs, ahogy azt sokan gondolják.