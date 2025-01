„Tudjuk, hogy őrült” – Chema Rodríguez reagált Mirko Alilovic véleményére

„Kívülről bárki bármit mondhat, de mi tudjuk, hogy mit tettünk meg azért, hogy bejussunk a legjobb nyolcba. Beszélhetsz arról, hogy mennyire jó vagy, de azt a pályán kell bebizonyítani. Kicsit furcsa, hogy Mirko ezt mondta, mert pontosan tudja, milyen nehéz eddig eljutni egy világbajnokságon, de ismerjük, mennyire őrült, és nyilván nagyon szurkol az övéinek” – reagált Chema Rodríguez a Mirko Alilovic által megfogalmazott véleményre, miszerint a magyarok elleni meccs könnyebb lesz a horvátoknak, mert sokkal jobb csapatuk van.

Videónkban a magyar válogatott szövetségi kapitánya arról is beszél, hogy egy ilyen vélemény plusz motivációt jelent-e, hogy Zágrábban megmutassák, mit tudnak. Szóba kerül az is, hogy a csapat készen áll a horvátok elleni, telt házas negyeddöntőre, s az sem jelent hátrányt, hogy tizenötezer hazai szurkoló előtt kell azt játszani. S arra is rákérdeztünk, mit kell a meccs jó kezdéséhez, s a boldog befejezéséhez.