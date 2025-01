Ilic Zoran nehéz időszakot élt meg az ősszel, ennek érzi még a hatását

Először természetesen az északmacedónok elleni döntetlenről beszéltünk a mérkőzésen hat gólt szerző jobbátlövővel, aki elmondta, csalódott, hogy nem sikerült nyerni, de az egy pontnak örül. Sorra vette, mik voltak a hibák, s azt is elmondta, miképpen élte meg a végjátékot. Ezt követően kitért a saját teljesítményére is, és kérdésünkre azt is elárulta, miért kért cserét a 13. perc környékén. Ennek nyilván köze van az őszi, két hónapos kihagyásához, amelyről a következőket mondta:

„Nehezen éltem meg ezt az időszakot, hiszen az olimpia után kisebb térdsérüléssel bajlódtam, majd elkaptam egy vírust, és mivel nem volt jó a vérképem, nem tudtam játszani. Pihennem kellett, nem is lehettem a klubcsapatommal, otthon voltam, és mindent megpróbáltam, hogy teljesen rendben legyen a vérképem. Most már teljes erőbedobással tudok játszani, ezt szeretném folytatni.”

Emellett videónkban beszélt arról, hogy a válogatottban előrelépett-e a rangsorban a jobbátlövő poszton, hiszen ő kezdett az északmacedónok ellen, ráadásul Fazekas Gergővel és Szita Zoltánnal együtt, akikkel a következő idényben csapattársak lesznek a Wisla Plockban. A klubváltásról, az imént említett játékosokkal való összhangról, valamint a Guinea és a Hollandia elleni mérkőzésről is szó esett interjúnkban.