Férfi kézilabda-vb: legalább két meccset nyerne az amerikai válogatott

„Az előző tornán igazán kedvező volt a csoportbeosztásunk, mert összekerültünk Marokkóval is, amely közelebb áll a mi szintünkhöz, és ellene tudtunk meglepetést okozni. Idén ez sokkal nehezebb, mert Norvégia, Portugália és Brazília is jóval erősebb nálunk” – nyilatkozta az MTI-nek az élvonalbeli Carbonex-Komló csapatkapitánya.

Hozzátette, talán Brazília ellen lehet a legtöbb keresnivalójuk, de azon a találkozón is elenyészőek az esélyeik, ennek ellenére nem feltett kézzel lépnek majd pályára Oslóban.

„Mindenképpen nekik fogunk ugrani, ahogy az összes ellenfelünknek. Az a célunk, hogy megismételjük a tavaly előtti teljesítményünket, és legalább két győztes mérkőzésünk legyen. Az jó kérdés, hogy ez hányadik helyhez lesz elég a végén” – magyarázta.

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, a negyedikek pedig az alsóházi rájátszásban folytatják szereplésüket, az Elnök-kupáért. Merkovszki szerint most az utóbbi forgatókönyv tűnik realitásnak az ő esetükben. Megjegyezte, az alsóházban a legtöbb csapat közelebb van az ő szintjükhöz és ott több sikerélményt lehet szerezni.

„Az Elnök-kupát sokszor lesajnálják és nem szokott akkora figyelmet kapni, pedig a világversenynek ugyanúgy része, mint a főtábla, és ugyanúgy neki fogunk ugrani azoknak a mérkőzéseknek is” – szögezte le.

A PLER, a Ferencváros, a Gyöngyös és a Budai Farkasok korábbi kapusa már a 2021-es egyiptomi világbajnokságon is szerepelhetett volna amerikai színekben, de csapata koronavírusos megbetegedések miatt visszalépett. A két évvel ezelőtti tornán a csoportkörben Marokkót, a középdöntőben Belgiumot győzték le, ráadásul mindkét meccs után őt választották a mezőny legjobbjának. Az amerikaiak eddig hétszer szerepeltek világbajnokságon, de korábban minden mérkőzésüket elveszítették, ez volt az első és a második győzelmük.

Merkovszki a dél-karolinai Myrtle Beachben született, ezért rendelkezik a magyar mellett amerikai állampolgársággal is. A magyar ifjúsági válogatottnak egy korosztályos világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon is tagja volt.

Az amerikaiak bő kerete a közelmúltban további magyar játékosokkal bővült. Közülük Hunyadi Dániel, a Dabas beállója és Edwards Benjámin, a BFKA Veszprém irányítója is ott lesz a vb-n, Edwards Olivér, a Gyöngyös balszélsője, Darvas Csaba, a Tatabánya balátlövője és Pedersen Benjámin, a Győr kapusa nem.

„Látták, hogy én bekerültem, és utána mindenki rajtam keresztül érte el a vezetőséget az amerikai válogatottnál, tehát én segítettem összekötni a szálakat” – mesélte Merkovszki.

Elárulta, az amerikai válogatottnál sem tilos egymás között magyarul beszélniük, de ha mások is hallják, akkor az angolt használják, hogy mindenki értse.

Az előző világbajnokságot követően az olimpiai kvalifikációs Pánamerikai Játékokon is szerepelt – és negyedik lett – a csapat, sőt nagyon rangos európai csapatokkal is játszott edzőmérkőzéseket. A svédektől és a franciáktól is tíz gólnál kisebb különbséggel kaptak ki, „tehát egészen vállalható volt, jól tartottuk magunkat, nem mostak le minket a pályáról”. Ugyanúgy vannak edzőtáborok minden hivatalos válogatott héten, mint bármelyik másik nemzeti csapat esetében, csak az amerikaiak ezeket többnyire Skandináviában, vagy más nyugat-európai országban tartják.

A 18 fős keret csak múlt csütörtök óta készül ismét együtt, mert a kapus elmondása szerint az Egyesült Államok kézilabda-szövetségének szerény költségvetésébe több nem fért bele. Eddig két felkészülési meccset játszottak, egy norvég élvonalbeli klubcsapattól egy góllal kikaptak, a norvég juniorválogatottat öt góllal legyőzték, hétfőn (ma) pedig ismét egy helyi első osztályú csapat lesz az ellenfelük. A tornát szerdán Portugália ellen kezdik.

A PROGRAM

A-CSOPORT (Herning)

Január 15., szerda

Csehország–Svájc 18.00

Németország–Lengyelország 20.30

Január 17., péntek

Csehország–Lengyelország 18.00

Svájc–Németország 20.30

Január 19., vasárnap

Lengyelország–Svájc 15.30

Németország–Csehország 18.00

B-CSOPORT (Herning)

Január 14., kedd

Olaszország–Tunézia 18.00

Dánia–Algéria 20.30

Január 16., csütörtök

Olaszország–Algéria 18.00

Tunézia–Dánia 20.30

Január 18., szombat

Algéria–Tunézia 18.00

Dánia–Olaszország 20.30

C-CSOPORT (Porec)

Január 14., kedd

Franciaország–Katar 18.00

Ausztria–Kuvait 20.30

Január 16., csütörtök

Kuvait–Franciaország 18.00

Ausztria–Katar 20.30

Január 18., szombat

Franciaország–Ausztria 18.00

Katar–Kuvait 20.30

D-CSOPORT (Varasd)

Január 15., szerda

Hollandia–Guinea 18.00

MAGYARORSZÁG–Észak-Macedónia 20.30

Január 17., péntek

Hollandia–Észak-Macedónia 18.00

Guinea–MAGYARORSZÁG 20.30

Január 19., vasárnap

Észak-Macedónia–Guinea 18.00

MAGYARORSZÁG–Hollandia 20.30

E-CSOPORT (Oslo)

Január 15., szerda

Portugália–Egyesült Államok 18.00

Norvégia–Brazília 20.30

Január 17., péntek

Portugália–Brazília 18.00

Egyesült Államok–Norvégia 20.30

Január 19., vasárnap

Brazília–Egyesült Államok 18.00

Norvégia–Portugália 20.30

F-CSOPORT (Oslo)

Január 16., csütörtök

Spanyolország–Chile 18.00

Svédország–Japán 20.30

Január 18., szombat

Spanyolország–Japán 18.00

Chile–Svédország 20.30

Január 20., hétfő

Japán–Chile 18.00

Svédország–Spanyolország 20.30

G-CSOPORT (Zágráb)

Január 16., csütörtök

Szlovénia–Kuba 18.00

Izland–Zöld-foki Köztársaság 20.30

Január 18., szombat

Zöld-foki Köztársaság–Szlovénia 18.00

Izland–Kuba 20.30

Január 20., hétfő

Kuba–Zöld-foki Köztársaság 18.00

Szlovénia–Izland 20.30

H-CSOPORT (Zágráb)

Január 15., szerda

Egyiptom–Argentína 18.00

Horvátország–Bahrein 20.30

Január 17., péntek

Bahrein–Egyiptom 18.00

Horvátország–Argentína 20.30

Január 19., vasárnap

Argentína–Bahrein 18.00

Egyiptom–Horvátország 20.30

KÖZÉPDÖNTŐ

1. CSOPORT (Herning)

Játéknapok: január 21., 23., 25.

2. CSOPORT (Varasd)

Játéknapok: január 21., 23., 25.

3. CSOPORT (Oslo)

Játéknapok: január 22., 24., 26.

4. CSOPORT (Zágráb)

Játéknapok: január 22., 24., 26.

NEGYEDDÖNTŐ (Oslo és Zágráb)

Január 28. és 29. 17.30 és 20.30

ELŐDÖNTŐ (Oslo és Zágráb)

Január 30., csütörtök 20.30

Január 31., péntek 20.30

A 3. HELYÉRT (Oslo)

Február 2., vasárnap, 15.00

DÖNTŐ (Oslo)

Február 2., vasárnap 18.00