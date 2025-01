Férfi kézilabda-vb: a cél a legjobb nyolc, az álom az elődöntő

A nyolc közé jutás a magyar válogatott hivatalos célja a kedden kezdődő férfi kézilabda-világbajnokságon, ami teljesen reális, sőt, ez a csapat akár még tovább is eljuthat. Az egyenes kieséses szakaszban viszont már bárki szembejöhet, két éve például a későbbi győztes Dánia búcsúztatott minket a vb-negyeddöntőben. A Chema Rodríguez vezette együttes Szerbiával játszott két felkészülési meccset januárban, és bár a délszláv csapat nem jutott ki a vb-re, sok szempontból kifejezetten hasznos volt a két találkozó.

„Amikor a nyáron lekötöttük a két meccset Szerbiával, még nem tudtuk, hogy nem fog kijutni, bár ez most nem is igazán számított – mondta a Nemzeti Sportnak a kapitány. – Erős csapat ellen akartunk meccselni a vébé előtt, és a szerbekkel mindig kemény mérkőzéseket játszunk, és most sem volt másként. A játékosai jól egy-egyeznek, gyorsak, és ami nekem különösen fontos volt, hogy a stílusuk miatt jól tudtunk ellenük a macedónokra készülni. A másik lényeges szempont, hogy közel játszhattuk az edzőmeccseket, nem kellett fél napokat az utazással tölteni, ami rengeteget vehet ki a játékosokból.”

Egyre nagyobb szerepet kap a magyar válogatott játékában Fazekas Gergő (24), aki kitűnően osztja meg a terheket poszttársával, a rutinos Lékai Mátéval (Fotó: Török Attila)

A gárda több új és régi taktikai elemet is tudott gyakorolni a délszlávok ellen, például a hat-hat elleni két beállós játékot, ami újítás, csak decemberben kezdték el begyakorolni, de a keretnek kifejezetten fekszik a stílus Bánhidi Bence és Rosta Miklós képességei miatt, mert mindketten nemzetközi szinten klasszis beállók. Nem hiába emlegeti rendszeresen a kapitány, hogy a mezőnyben senkinek a keretében sincs két ilyen kiemelkedő képességű beálló, ez alapvetően meghatározza azt is, hogy a magyar csapat milyen taktikai elemeket használhat eredményesen.

Chema Rodríguez a kétvédős cserét és az öt-egyes védekezést is tesztelhette, valamint Sipos Adrián kisebb sérülése miatt azt is meg kellett néznie, a védekezés hogyan működik a német Melsungen légiósa nélkül, mert egyelőre az is kérdés, a vb-n mikor lesz bevethető. A szerbek elleni első összecsapás első félidejében kisebb hullámvölgybe került a válogatott, amire kiemelten kell figyelni Varasdon, mert pontok múlhatnak egy ilyen „áramszüneten”.

NS-SZAKÉRTŐ: ÉLES József 179-szeres válogatott kézilabdázó A magyar válogatott célja hosszú évek óta mindig is a legjobb nyolc közé jutás volt, ami reális elvárás most is, függetlenül attól, hogy rengeteg ellenfél erősödött meg az elmúlt években – Egyiptom, Tunézia, Hollandia –, ahol korábban nem volt erős a kézilabda. Már nemcsak hat-nyolc csapat érhet oda a hajrára, hanem tizenhat. Vannak favoritok, és vannak „sötét lovak”, már a nyolc közé jutáshoz is nagyon oda kell figyelni. A játékunk beállócentrikus, ami abból a szempontból érthető, hogy Bánhidi Bence adottságai egyedülállóak, de veszélyes is lehet, ha minden második támadásunkkal a beállót keressük, mert ha az ellenfélnek testesebb védői vannak, akkor nagyobb szerep hárulhat a lövőinkre, akiktől Szerbia ellen nem láttunk sokat. A két beállós játék valóban nyerő lehet, de sokan tudják már, hogyan kell védekezni ellene, és kiemelkedő átlövőteljesítmény nélkül nem lehet igazán jó eredményt elérni, vagy akár érmet szerezni egy világversenyen. Bár kicsit lassabb a visszarendeződésünk, az erősségünk a védelem, ha nem hagyjuk, hogy lerohanjanak minket, és nem kapunk gyors gólokat, akkor bárkivel felvesszük a versenyt. Ellenkező esetben, ha nem vagyunk elég bátrak elöl, és elszórjuk a labdát, bajba kerülhetünk. Észak-Macedónia kellemetlen ellenfél, az első meccsre mindenki felszívja magát, és nekik is élet-halál kérdése lesz. A hollandokat már kiismerte mindenki, de félelmetes első soruk van, minden azon múlik, hogy azt meg tudjuk-e fogni.

„Ebben a visszaesésben szerepet játszott az is, hogy negyedóra után sort cseréltem, ami nem mindig jön be, de azt se feledjük, hogy nem cserélek komplett sort egy világversenyen és éles meccseken – mondta a kapitány. – A szerbek ellen kibillentünk az egyensúlyunkból, kisebb hibákat követtünk el, labdát veszítettünk, de amikor ezt korrigáltuk, újra feljavult a játékunk. Az első meccsen amúgy is könnyebben jönnek a kisebb-nagyobb hibák, a szerbek elleni második találkozón már nem is fordult elő hasonló eset, mert ha hibáztunk, gyorsan javítottuk.”

Chema Rodríguez egyik legnagyobb újításának a két beállós játék tűnik, amit emberelőnyben már évek óta sikerrel alkalmazunk, de egyenlő létszámnál a szerbek ellen teszteltük először. Az eredmény nem is volt rossz, és nemcsak azért, mert a jelek szerint Bánhidi és Rosta nemcsak jól tudja egymást váltani, de együtt is képes jól játszani, pontosan tudják, mit kell tenniük, hanem azért is, mert az irányítókkal, Fazekas Gergővel és Lékai Mátéval is érzik egymást a pályán, ez a kapcsolat az alapja annak, hogy a taktika jól működjön.

„Már a portugál Benfica edzőjeként is próbálkoztam ezzel a taktikával, Lisszabonban is kiváló beállóim voltak, például Alexis Borges vagy Paulo Moreno, akikkel ki tudtam próbálni – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Az igazán jó beállókkal nagyon nehéz harcolni, már eggyel is, nemhogy egyszerre kettővel! És ha nem is tudnak kapura fordulni, azzal, hogy magukra húzzák a védőket, helyet csinálnak a többieknek.”

Az még nem biztos, hogy a magyar válogatott már a világbajnokságon is alkalmazza ezt a taktikát, hiszen többet kell még gyakorolnia ahhoz, hogy üzembiztosan menjen, de az ellenfeleket így is meg lehet lepni vele, hiszen nem mindenkinek vannak meg a megfelelő védői ahhoz, hogy két klasszis beállót is képesek legyenek tartani a védőfalban.

Szövetségi kapitányként ez lesz Chema Rodríguez negyedik nagy világversenye és második világbajnoksága (Fotó: Török Attila)

Egy világverseny első mérkőzése mindig meghatározó, ezt a kapitány rendre hangsúlyozza is, és Észak-Macedónia azért is lehet ideális első ellenfél szerdán, mert papíron ugyan gyengébb játékerőt képvisel, és legutóbb több mint két évtizede, 2003-ban győzte le a mieinket, kifejezetten kellemetlen ellenfél, amely ellen mindig oda kell figyelni. A legyőzése azért is adhat erőt a folytatásra, mert borítékolhatóan meg kell küzdenünk ellene a két pontért.

„A macedón válogatott első sora nem annyira magas, de játékosai kitűnően egy-egyeznek, mozgékonyak, jól vezetik a labdát, ki kell menni, oda kell lépni rájuk, közel kell védekezni rajtuk, amit már tudtunk gyakorolni a szerbek ellen – fogalmazott Chema Rodríguez. – A védekezés fontos lesz Hollandia ellen is, amellyel a 2022-es hazai Európa-bajnokság óta nem játszottunk, és bár minden rivális ellen nyerni akarunk, van bennünk visszavágási vágy az akkori vereségért. Nem szeretnénk, hogy még egyszer elkövessük ugyanazokat a hibákat, mint három éve, úgy érzem, tanultunk belőlük.”

A csoportból az első három helyezett jut tovább, ami nem jelenthet gondot csapatunknak, hiszen Guineát kínos kudarc lenne nem legyőzni, bármennyit fejlődött és bármennyire ismeretlen is az ellenfelek előtt, a későbbiek szempontjából viszont kiemelten fontos, hogy mennyi pontot viszünk magunkkal, ezért már a csoportmeccsek is rengeteget számítanak. A magyar válogatott Észak-Macedónia (január 15.), Guinea (január 17.) és Hollandia (január 19.) ellen is 20.30-kor játszik Varasdon, január 21. és 25. között pedig a Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait négyesből érkező három együttessel találkozik a középdöntőben.

Amit ugyancsak Varasdon rendeznek, ami egyébként nem ismeretlen helyszín a magyaroknak, a 2018-as Európa-bajnokságon a mostani csapatból Ancsin Gábor, Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Lékai Máté, Ligetvári Patrik és Mikler Roland is ott volt a válogatottban.

KAPUSOK

BARTUCZ LÁSZLÓ

2024 (újra)felfedezettjének tavaly kulcsszerepe volt a rekordot jelentő ötödik hely megszerzésében az Európa-bajnokságon. Aztán jött a márciusi olimpiai selejtezőtorna, Tatabányán duplán hazai pályán védte ki a portugálok szemét a mindent eldöntő meccsen. Utolsó bravúrja ikonikus volt, a rajongók és mi is szeretjük a hozzá hasonlóan látványos, „beleugrálós” stílusban védő kapusokat.

Született: 1991. november 5., Orosháza

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 194 cm/105 kg

Válogatottság/gól: 36/0

Vb-mérkőzések száma/gól: –

MIKLER ROLAND

Túl a negyvenen is a segítségére tud lenni a magyar válogatottnak. A tavalyi Eb-t saját kérésére kihagyta, de a párizsi ötkarikás játékokon ismét ott volt a kapuban. Élete második olimpiáján éppen a két szupercsapat, Dánia és Franciaország ellen bizonyította, hogy helye van a nemzeti együttesben. Az ősszel a Szeged Bajnokok Ligája-találkozóin is parádézott, a vb-n is hasonlóan domináns teljesítményt várunk tőle valamelyik kulcsmeccsen.

Született: 1984. szeptember 20., Dunaújváros

Klubja: OTP Bank-Pick Szeged

Magasság/testsúly: 190 cm/100 kg

Válogatottság/gól: 248/1

Vb-mérkőzések száma/gól: 45/0

PALASICS KRISTÓF

A junior vb-ezüstérmes generáció kapusa tavaly a felnőttek között is berúgta az ajtót. Az Európa-bajnokságon megmutatta, mire számíthatunk tőle a következő másfél évtizedben. Nyáron az olimpia után Logronóból Lisszabonba tette át a székhelyét, a Benficában nem volt ritka a 15-16 védéses teljesítmény sem egy-egy Európa-liga-összecsapáson.

Született: 2002. április 19., Kistarcsa

Klubja: Benfica (portugál)

Magasság/testsúly: 198 cm/105 kg

Válogatottság/gól: 23/0

Vb-mérkőzések száma/gól: 1/0

JOBBSZÉLSŐK

IMRE BENCE

Az év magyar férfi kézilabdázója olyan fiatalon részesült ebben az elismerésben, mint előtte még senki. Talán még 1997-ben Nagy László Barcelonába igazolása szólt utoljára akkorát, mint az, hogy a 22 éves Imre Bencét fantasztikus Eb-produkciójának is köszönhetően átigazolta a THW Kiel. Technikai tudásának köszönhetően könnyedén beilleszkedett, amit a 28 El- és a 47 Bundesliga-gólja is jól mutat.

Született: 2002. október 15., Budapest

Klubja: THW Kiel (német)

Magasság/testsúly: 186 cm/74 kg

Válogatottság/gól: 25/118

Vb-mérkőzések száma/gól: –

KRAKOVSZKI ZSOLT

Imre Bencéhez hasonlóan az új idényt már ő is a világ legerősebb bajnokságában kezdte. Az alsóházba tartozó, a 13. helyen telelő Wetzlarban a szlovén Domen Novak előtte van a hierarchiában, ezért az eddigi 15 fellépésén csupán hatszor volt eredményes. Viszont a szerbek ellen is megmutatta, jó formában van, még mindig elképesztő figyelni, mennyi időt képes a levegőben tölteni, mielőtt belövi a labdát a kapuba!

Született: 2002. július 9., Győr

Klubja: HSG Wetzlar (német)

Magasság/testsúly: 187 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 15/26

Vb-mérkőzések száma/gól: –

RODRÍGUEZ PEDRO

Chema Rodríguez nagyon szereti zavaróként használni, az öt-egyes védekezésben betöltött szerepe miatt nagyon értékes tagja a nemzeti csapatunknak. 2016 óta él Magyarországon, korábban játszott Szegeden és Balatonfüreden is, az elmúlt három évben már a Tatabányát erősítette. Honosítását követően 2021-ben vehette fel először a címeres mezt.

Született: 1990. augusztus 22., Vigo (Spanyolország)

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 197 cm/90 kg

Válogatottság/gól: 45/108

Vb-mérkőzések száma/gól: 14/28

JOBBÁTLÖVŐK

ANCSIN GÁBOR

Az olimpia után ő is klubot váltott, a Tatabánya mezét a Fradiéra cserélte, átigazolásának a bajnoki bronzéremért vívott csatában is jelentősége lehet. Mióta Máthé Dominik sérüléssel bajlódik, a válogatott első számú jobbátlövőjeként is szépen helytáll. Az előző világbajnokságon 29 góljával és masszív védekezésével kulcsszerepe volt a sorozatban harmadik negyeddöntős helyünk kiharcolásában.

Született: 1990. november 27., Békéscsaba

Klubja: FTC-Green Collect

Magasság/testsúly: 202 cm/97 kg

Válogatottság/gól: 169/380

Vb-mérkőzések száma/gól: 34/68

ILIC ZORAN

A 2023-as világbajnokságon mutatkozott be felnőtt-világeseményen, a kapitány egyre nagyobb szerepet szán neki, így nem veszik el az a tudás, amit a HSV-nál a Bundesligában felszed magára. A 2025–2026-os évadot már a lengyel Wisla Plockban kezdi, amelyben így összeáll a Szita Zoltán, Fazekas Gergő, Ilic Zoran „magyaros” hátsó trió.

Született: 2002. január 2., Zenta

Klubja: HSV Hamburg (német)

Magasság/testsúly: 197 cm/96 kg

Válogatottság/gól: 41/55

Vb-mérkőzések száma/gól: 9/10

ÓNODI-JÁNOSKÚTI MÁTÉ

Az egyetlen a 20 játékosból álló bő keretből, aki még nem vett részt felnőttvilágversenyen. Óriási tehetség, Imre Bencéhez hasonlóan a Fradi évekkel ezelőtt nagyon hamar bedobta a mély vízbe. Jól cselez, gyors mozdulattal lő, mindig próbál színt vinni a játékba. Ha egy kicsit kevesebbet lenne sérült, belőle is óriási kézilabdázó válhatna.

Született: 2002. június 17., Budapest

Klubja: FTC-Green Collect

Magasság/testsúly: 193 cm/92 kg

Válogatottság/gól: 7/13

Vb-mérkőzések száma/gól: –

IRÁNYÍTÓK

FAZEKAS GERGŐ

Huszonegy éves korára elérte, hogy várhatóan a magyar válogatott kezdő irányítója lesz egy felnőtt-vb-n. Egy az egyben csak nagyon kevés védőt nem képes megverni, az ezekből a cselekből szerzett előnyből egyre többször tudja learatni a babérokat. Hiába van négy irányító is a klubjában, a Wisla Plockban, Xavi Sabaté mégis benne bízott az ősszel a leginkább.

Született: 2003. október 31., Budapest

Klubja: Wisla Plock (lengyel)

Magasság/testsúly: 192 cm/86 kg

Válogatottság/gól: 36/62

Vb-mérkőzések száma/gól: –

HANUSZ EGON

Klasszikus irányító, nagy játékintelligenciával, a rá bízott részfeladatokat rendre jól látja el. Három év stuttgarti légióskodás után a mostani idényt már a Benficában kezdte el, 21 góljával csapata harmadik legeredményesebbje volt az Európa-ligában, kulcsszerepet vállalva a csoportelsőség kiharcolásában.

Született: 1997. szeptember 25., Nagyatád

Klubja: Benfica (portugál)

Magasság/testsúly: 177 cm/84 kg

Válogatottság/gól: 57/84

Vb-mérkőzések száma/gól: 14/14

LÉKAI MÁTÉ

Jön a „második utolsó tánc” az elmúlt másfél évtized egyik legkiválóbb irányítójának, aki Miklerhez hasonlóan az olimpia után végül a folytatás mellett döntött. Az ősszel a Fradiban láthattuk, hogy a formája alapján benne lehet még néhány nagy dobás. Már a vb-n meglehet a 600. gólja a nemzeti csapatban, amivel megerősítheti a helyét minden idők tíz legjobb magyar gólszerzője között.

Született: 1988. június 16., Budapest

Klubja: FTC-Green Collect

Magasság/testsúly: 190 cm/92 kg

Válogatottság/gól: 189/563

Vb-mérkőzések száma/gól: 46/162

BEÁLLÓK

BÁNHIDI BENCE

A párizsi olimpiai ciklus végére maga mögött hagyta sérüléseit, és ismét magabiztos, jó formába lendült. A tavalyi Eb-t 32 góllal zárta, majd az ötkarikás játékokon is jól fogott pozíciót az ellenfelek védőfalában. Chema Rodríguez a szerbek ellen a két beállós támadójátékkal kísérletezett, úgy tűnik, ezen a vb-n az lesz a titkos fegyver, amikor Rosta Miklóssal együtt lesz fent a pályán egyenlő létszámnál.

Született: 1995. február 9., Győr

Klubja: OTP Bank-Pick Szeged

Magasság/testsúly: 207 cm/129 kg

Válogatottság/gól: 120/373

Vb-mérkőzések száma/gól: 30/95

ROSTA MIKLÓS

A Bajnokok Ligájában hétről hétre bizonyítja, hogy végleg odaért a legjobb beállók mögé, még egy utolsó lépés kell neki, hogy a világ legjobbjai között emlegessék. Technikás játékos, nem véletlenül szokott hétmétereseket is lőni. A szerbek ellen a két beállós támadójátékkal kísérleteztünk, és úgy néz ki, a csapatnak és neki is fekszik az új taktikai elem.

Született: 1999. február 14., Győr

Klubja: Dinamo Bucuresti (román)

Magasság/testsúly: 203 cm/110 kg

Válogatottság/gól: 72/207

Vb-mérkőzések száma/gól: 17/45

SIPOS ADRIÁN

Másfél évvel ezelőtt távozott Veszprémből, ami sorsfordító döntés volt a pályafutásában. A német Melsungenben sokat tisztult a védekezése, amit a számok is alátámasztanak. A Bundesliga élén álló csapatban támadásban is kibontakozhat. Roberto Garcia Parrondo együttesében 17 meccsen 21 gólt szerzett, védekezésben alig 18 kiállítás mellett két labdaszerzése és 14 blokkja volt.

Született: 1990. március 8., Szombathely

Klubja: MT Melsungen (német)

Magasság/testsúly: 198 cm/108 kg

Válogatottság/gól: 90/39

Vb-mérkőzések száma/gól: 25/9

BALÁTLÖVŐK

BODÓ RICHÁRD

A legutóbbi vb-n 44 gólt szerzett, és a válogatottbeli formáját át tudta menteni a Szegedbe is. Michael Apelgren nagy szerepet szán neki az új erőre kapó együttesben, a Nantes elleni dudaszó előtt dobott győztes gólja csak a „jéghegy csúcsa”. Ismét élvezi a játékot, és amikor ennyire jó mentális állapotban van, tíz méterről is életveszélyesen lő.

Született: 1993. március 13., Mátészalka

Klubja: OTP Bank-Pick Szeged

Magasság/testsúly: 203 cm/117 kg

Válogatottság/gól: 121/358

Vb-mérkőzések száma/gól: 30/101

LIGETVÁRI PATRIK

A Veszprémben és a válogatottban is csak védekezik, ami azért nem gond, mert így maximális erőbedobással tudja ellátni a feladatát hármas védőként. A világ legjobb beállóival birkózni és a legkiválóbban cselező ellenfelekkel szemben minden energiára szükség van. Egy hónap múlva lesz 29 éves, a rutinja ezen a vb-n is aranyat érhet.

Született: 1996. február 13., Várpalota

Klubja: Veszprém HC

Magasság/testsúly: 203 cm/110 kg

Válogatottság/gól: 110/89

Vb-mérkőzések száma/gól: 24/17

SZITA ZOLTÁN

Az a dinamika, amivel felugrik, és az a gyors lövőmozdulat, amellyel a kapu felé irányítja a labdát, még mindig páratlan a magyar átlövők körében. Az olimpia után Szegedről visszatért Plockba, ami jót tett neki, így sok válogatottbeli csapattársához hasonlóan nagy reményekkel várhatja a vb-t. Ha jó előkészítéseket kap az irányítóinktól, nagyon megszórhatja magát.

Született: 1998. február 10., Veszprém

Klubja: Wisla Plock (lengyel)

Magasság/testsúly: 196 cm/92 kg

Válogatottság/gól: 82/190

Vb-mérkőzések száma/gól: 20/32

BALSZÉLSŐK

BÓKA BENDEGÚZ

A maga csendes módján rendre sok gólt tesz a közösbe, a 2023-as vb-t 34 góllal zárta. Nehéz helyzetből is képes bevinni a labdát és betalálni, gyorsan indul, és a befutásai is veszélyesek. Ha Krakovszki Bence is bekerül a vb-n a meccskeretbe, akkor ezúttal nem kell a teljes vb-t a pályán töltenie – erre most minden eddiginél nagyobb esély mutatkozik.

Született: 1993. október 2., Veszprém

Klubja: Balatonfüredi KSE

Magasság/testsúly: 195 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 95/225

Vb-mérkőzések száma/gól: 23/64

KRAKOVSZKI BENCE

A fiatal tatabányai balszélső a lövőrepertoárját remélhetőleg a vb-n is bemutathatja a rajongóknak, és tehermentesítheti Bóka Bendegúzt. Az új olimpiai ciklusban várhatóan egyre több lehetőséget kap, a szerbek elleni felkészülési mérkőzéseken is sokat volt a pályán, és ikertestvéréhez hasonlóan gólokkal hálálta meg a bizalmat.

Született: 2002. július 9., Győr

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 187 cm/84 kg

Válogatottság/gól: 12/23

Vb-mérkőzések száma/gól: –

A PROGRAM

A–CSOPORT (Herning)

Január 15., szerda

Csehország–Svájc 18.00

Németország–Lengyelország 20.30

Január 17., péntek

Csehország–Lengyelország 18.00

Svájc–Németország 20.30

Január 19., vasárnap

Lengyelország–Svájc 15.30

Németország–Csehország 18.00

B–CSOPORT (Herning)

Január 14., kedd

Olaszország–Tunézia 18.00

Dánia–Algéria 20.30

Január 16., csütörtök

Olaszország–Algéria 18.00

Tunézia–Dánia 20.30

Január 18., szombat

Algéria–Tunézia 18.00

Dánia–Olaszország 20.30

C–CSOPORT (Porec)

Január 14., kedd

Franciaország–Katar 18.00

Ausztria–Kuvait 20.30

Január 16., csütörtök

Kuvait–Franciaország 18.00

Ausztria–Katar 20.30

Január 18., szombat

Franciaország–Ausztria 18.00

Katar–Kuvait 20.30

D–CSOPORT (Varasd)

Január 15., szerda

Hollandia–Guinea 18.00

MAGYARORSZÁG–Észak-Macedónia 20.30

Január 17., péntek

Hollandia–Észak-Macedónia 18.00

Guinea–MAGYARORSZÁG 20.30

Január 19., vasárnap

Észak-Macedónia–Guinea 18.00

MAGYARORSZÁG–Hollandia 20.30

E–CSOPORT (Oslo)

Január 15., szerda

Portugália–Egyesült Államok 18.00

Norvégia–Brazília 20.30

Január 17., péntek

Portugália–Brazília 18.00

Egyesült Államok–Norvégia 20.30

Január 19., vasárnap

Brazília–Egyesült Államok 18.00

Norvégia–Portugália 20.30

F–CSOPORT (Oslo)

Január 16., csütörtök

Spanyolország–Chile 18.00

Svédország–Japán 20.30

Január 18., szombat

Spanyolország–Japán 18.00

Chile–Svédország 20.30

Január 20., hétfő

Japán–Chile 18.00

Svédország–Spanyolország 20.30

G–CSOPORT (Zágráb)

Január 16., csütörtök

Szlovénia–Kuba 18.00

Izland–Zöld-foki Köztársaság 20.30

Január 18., szombat

Zöld-foki Köztársaság–Szlovénia 18.00

Izland–Kuba 20.30

Január 20., hétfő

Kuba–Zöld-foki Köztársaság 18.00

Szlovénia–Izland 20.30

H–CSOPORT (Zágráb)

Január 15., szerda

Egyiptom–Argentína 18.00

Horvátország–Bahrein 20.30

Január 17., péntek

Bahrein–Egyiptom 18.00

Horvátország–Argentína 20.30

Január 19., vasárnap

Argentína–Bahrein 18.00

Egyiptom–Horvátország 20.30

KÖZÉPDÖNTŐ

1. CSOPORT (Herning)

Játéknapok: január 21., 23., 25.

2. CSOPORT (Varasd)

Játéknapok: január 21., 23., 25.

3. CSOPORT (Oslo)

Játéknapok: január 22., 24., 26.

4. CSOPORT (Zágráb)

Játéknapok: január 22., 24., 26.

NEGYEDDÖNTŐ (Oslo és Zágráb)

Január 28. és 29. 17.30 és 20.30

ELŐDÖNTŐ (Oslo és Zágráb)

Január 30., csütörtök 20.30

Január 31., péntek 20.30

A 3. HELYÉRT (Oslo)

Február 2., vasárnap, 15.00

DÖNTŐ (Oslo)

Február 2., vasárnap 18.00