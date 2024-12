Tíz góllal legyőztük Észak-Macedóniát, jöhet a középdöntő!

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT (Debrecen)

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-MACEDÓNIA 29–19 (11–10)

Debrecen, 3409 néző. V: Hansen, Jensen (dánok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – FALUVÉGI D. 4, Klujber 3, Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3

Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Csíkos 1, Simon P. 3 (1), Tóth Nikolett 1, SZÖLLŐSI-SCHATZL 6, Győri-Lukács 3, Pásztor N.

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

ÉSZAK-MACEDÓNIA: Szedloszka – RISZTOVSZKA 6 (2), Kiprijanovszka 2 (1), Dzsatevszka 3, Madzsovszka, Szedloszka, Szazdovszka 1

Csere: Micevszka (kapus), Stefanoszka, Damjanoszka 1, JANKULOVSZKA 4, Arszenievszka 1, Mladenovszka, Kolarovszka, Dinevszka 1

Szövetségi kapitány: Kristijan Grcsevszki

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–2. 10. p.: 4–3. 14. p.: 6–6. 18. p.: 6–8. 24. p.: 9–8. 38. p.: 16–10. 42. p.: 21–12. 45. p.: 23–13. 50. p.: 24–16. 55. p.: 26–18.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/3

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

20.30: Svédország–Törökország (Tv: M4 Sport)

LENDÜLETBEN MARADNI.

Ez is lehetett a jelszó a magyar női kézilabda-válogatottnál az Észak-Macedónia elleni hétfő esti, utolsó Európa-bajnoki csoportmérkőzés előtt. A svédek felett aratott diadal után egy újabb kötelező feladat várt a már biztosan első helyen továbbjutó mieinkre, a ritmus megőrzése pedig azért is lett volna fontos, mert a keddi és szerdai szünnap után csütörtökök és pénteken, rögtön egymást követően két kemény meccsel indul a debreceni középdöntő. Az északiakkal szemben látott magas koncentráció és jó mentális állapot szinten tartása is lényeges szempont a torna hátralévő erőpróbáit figyelembe véve.

Fotó: Kovács Péter

A 16 tagú hazai meccskeretből ezúttal a kapus Böde-Bíró Blanka és a balátlövő Kácsor Gréta maradt ki, így először kapott lehetőséget Janurik Kinga és az abszolút tornaújonc váci tehetség Csíkos Luca. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csak a két szélen változtatott az eddigi jól bevált kezdőn, a svédek ellen végigjátszó Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine helyett Faluvégi Dorottya és Márton Gréta rohamozta a rivális kapuját. Böde-Bíró távollétében a debreceni beálló, Füzi-Tóvizi Petra vezette ki csapatkapitányként társait a Főnix Aréna küzdőterére.

Tény, a szerényebb képességű macedónokkal való csatára nehéz ugyanúgy felpörögni, mint a Svédországgal vívott kulcsfontosságú csoportrangadóra és az összpontosítással láthatóan adódott is probléma magyar részről: kis túlzással az első két találkozón nem volt annyi kihagyott helyzet és kapufa, mint most az első harminc percben. Abban azért semmi meglepő sincs, hogy a riválisnál pontatlanok voltak a támadásbefejezések, de a magyar együttesnél is finoman fogalmazva csikorgott a gépezet, miközben hátul a beálló körüli védekezésben is voltak lyukak. Negyed óra elteltével Csíkos is megérkezett a pályára és rögtön az első akciójából betalált, de a dán játékvezetők lépéshiba miatt nem adták meg a gólt. A 18. percben Golovin 8–6-os hátrányban kért időt, úgy tűnt, van mit megbeszélnie a játékosokkal, akik meg is rázták magukat és a szünet előtti percekben sikerült fordítaniuk.

Fotó: Kovács Péter

A szünet után aztán végképp belelendült válogatottunk. A védekezés egyre feszesebb, pörgősebb és hatékonyabb lett, a balkániak nehezen boldogultak felállt fallal szemben és a támadójáték is sokkal lendületesebbé, illetve precízebbé vált (a végén Janurik is beszállt és több védést bemutatva vehette fel a torna ritmusát). A második félidő első hét és fél percében egy öt nullás sorozattal szakította le a macedónokat a Golovin-csapat, amely az záró negyed órára már tízgólos előnnyel fordulhatott, végképp eldöntve a két pont sorsát. Az utolsó percekben Csíkos gólt lőtt, nagy ovációt kiváltva a lelátókon.

Golovin Vlagyimir a törökök első körös legyőzése után azt mondta, az sem baj, ha hétfőn is hasonló játékkal nyernek és egyetérthetünk vele. A magyar válogatott összességében biztosan érvényesítette papírformát, nagyobb tudását és játékerejét a négyes két gyengébb tagja ellen, a svédekkel szemben pedig megmutatta, hogy abszolút képes a csúcsteljesítményre és bőven van benne potenciál – a hibátlanul abszolvált csoportkör után pedig csütörtöktől jöhet a lényeg Debrecenben, a középdöntős küzdelmekkel.

Fotó: Kovács Péter

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 3 3 – – 91–68 +23 6 2. Svédország 2 1 – 1 53–50 +3 2 3. Törökország 2 – 1 1 49–55 –6 1 4. Észak-Macedónia 3 – 1 2 62–82 –20 1

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT 18 FŐS EB-KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)