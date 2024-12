Márton Gréta: A meccs előtt megbeszéltük, hogy nem szeretnénk 20 gólnál többet kapni

Márton Gréta nem kapott lehetőséget a svédek bravúros legyőzése során, ezért most szeretett volna bizonyítani, és bár társai sok helyzetet kihagytak, a Ferencváros balszélsője jó százalékkal értékesítette a lehetőségeit.

„Sorozatterhelés esetén nem meglepő, ha nem lehet végig fenntartani ugyanazt a színvonalat – ismerte el Márton Gréta. – Láttam a lányokon, mennyi energiát beletettek a svédek elleni meccsbe, és szinte biztos, hogy utána több hiba belecsúszik a gépezetbe. Az előző meccsen nem kaptam szerepet, ezért most szerettem volna megmutatni magam, és minden helyzetet be akartam vállalni, amit csak lehet. Még sok meccsünk van hátra, ki kell segíteni a társunkat, és csúszni-mászni kell. Vova a szünetben felrázta a fejeket, de már a kezdés előtt megbeszéltük egymás között, hogy húsz gólnál nem szeretnénk többet kapni, és végül a második félidővel sikerült ezt betartanunk. Ehhez fel kellett keményíteni a védekezést, és a kapusaink is jól védtek mögöttünk. Támadásban jóval nagyobb helyek nyíltak előttünk, és sikerült is kihasználni őket.”

A szélsőt meglepte, hogy a lengyelek legyőzték a spanyolokat, így ők jönnek a középdöntős csoportunkba. „Ettől szép a kézilabda, hogy mindig van benne újdonság. Örülök, hogy ilyen magabiztosan meneteltünk a csoportkörben, és a csapaton is azt látom, hogy élvezik a hazai pályát. Jól fog esni kikapcsolódni holnap, de mivel sok a fontos a feladatunk, ezeket nem fogja háttérbe szorítani.”

Janurik Kinga védés közben (Fotó: Kovács Péter)

Janurik Kinga számára a harmadik forduló második félidejében jött el a pillanat, hogy bemutatkozzon a hazai Eb-n, és nem is tétlenkedett, 57 százalékkal zárt a kapuban.

„Nagyon vártam már a bemutatkozásra, ezért megörültem, amikor kiderült, hogy bekerültem a meccskeretbe. Úgy voltam vele, hogy itt az esély, élnem kell vele! Mindenképpen motivált Zsófi teljesítménye, de mindegy, hogy ki véd jól, csak valaki kapja el a fonalat, és nyerjünk. Ha ketten is jól védünk, az extra. A legnagyobb boldogságot viszont az jelentette, hogy sikerült győznünk, mert nem úgy kezdtünk az első félidőben, ahogyan szerettük volna. Büszke vagyok a csapatra, azonban újabb nehéz meccsek várnak ránk a középdöntőben. Most lesz két napunk, hogy kicsit szusszanjunk, és biztos vagyok benne, hogy a következő kört újult erővel fogjuk kezdeni.”

Az FTC kapusa szerint hazai pályán ilyen közönség előtt mindenki kettőzött erővel harcol. „Lehet, hogy elcsépelt, de tényleg rengeteget adnak nekünk. Olyan érzésünk van, hogy lehetetlen veszítenünk. A svédek elleni meccsen is emberfelettit nyújtott a csapat. Ezután már csak nehéz meccseink lesznek, de szeretnénk mindenkit megverni. Mindenképpen meglepő, hogy a lengyelek jönnek a csoportunkba, és nem a spanyolok. Szerdától készülünk a következő ellenfélre. Nem szeretnénk nagyon előretekinteni, de mindenki fejében ott a célunk, hogy eljussunk Bécsig.”

„Nagyon felpörögtünk a svédek elleni mérkőzésre, kiadtunk magunkból mindent, így valahol törvényszerű volt, hogy ezúttal alacsonyabb hőfokon kezdünk. Stabilabb csapat vagyunk, mint az északmacedón, és ez kijött a második félidőben. A csoportkörben megtettük, amit szerettünk volna, hoztuk a mérkőzéseket. Most megyünk tovább, irány Bécs!” – értékelt a beálló Pásztor Noémi.

Simon Petrát ezúttal is húzták-vonták a védők (Fotó: Szabó Miklós)

SIMON PETRA: JÓ GYAKORLÁS VOLT, HOGY ZAVARÓ VÉDEKEZÉS ELLEN TÁMADHATTUNK

– Mennyire volt nehéz egy olyan euforikus győzelem után felpörögni, mint amilyen a legutóbbi svédek elleni volt?

– Más habitusú mérkőzés volt, kicsit lelassultunk az északmacedónok szintjére – válaszolta Simon Petra a Nemzeti Sportnak. – Nem azt a gyors kézilabdát játszottuk, amit tudunk. A szünetben összekaptuk magunkat, ez látszott is a második félidőben, hogy nem adunk esélyt az ellenfélnek, és mi fogunk győztesen kijönni

– Milyen volt a ritmusa ennek a meccsnek a svédek elleni rangadóhoz képest?

– Sokkal lassabb volt a ritmusa, de ez nyilván rajtunk is múlt, amiért nem tudtuk felgyorsítani a játékot.

– Úgy nézett ki, hogy a zavaró védekezés ezúttal tényleg zavaró volt. Ettől lett ennyire szoros a meccs első harminc perce?

– Nem gondolom, hogy ez okozta volna az első félidőben látottakat, mert előtte a hatos fallal szemben sem tudtunk jó megoldásokat találni. Miután kinyitották a védekezésüket, nagyobb helyek lettek az egy az egy elleni játékra, és ezáltal a könnyebb befejezésekre. Jó gyakorlás volt, hogy zavaró védekezés ellen támadhattunk.

– Milyen feladatokat kaptál erre a meccsre a szövetségi kapitánytól?

– Csak a szokásost, nem kaptam külön feladatokat. Csak csináljam, amit tudok, és annak meglesz az eredménye.

– Mi jön most a csapatnak a következő két napban?

– Jó, hogy nem kell utazni, és a középdöntő is Debrecenben lesz. Most még jön egy kis pihenő, utána már nem hiszem, hogy sok időnk lesz lazítani.