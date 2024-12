Klujber Katrin: Beteljesült az álmunk, amit véghez vittünk, az már egy csoda

„Megmutattuk, mire vagyunk képesek, amit véghez vittünk, az már egy nagy csoda. Beteljesült az álmunk, amiről bár nem beszéltünk, mert nem dobálozunk nagy szavakkal, de belül éreztük, hogy itthon, hazai pályán ez az Eb nagyon jól sikerülhet. Örülök, hogy megragadtuk az alkalmat” – mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott Klujber Katrin az NSO Tv-nek.

Videónkban azt is elmondja, hogyan sikerült leküzdeniük a korábban a második félidő elején jelentkező hullámvölgyet, illetve a szurkolók meccs előtti akciójáról, és a Főnix Arénában uralkodó elképesztő hangulatról is beszél. Továbbá szó esik a középdöntőt záró, franciák elleni összecsapásról is.