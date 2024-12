A románok legyőzésével tizenkét év után jutott újra Eb-elődöntőbe a női kéziválogatottunk!

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

3. FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 37–29 (20–15)

Debrecen, 4163 néző. V: Antic, Jakovljevic (szerbek)

MAGYARORSZÁG: Szemerey – GYŐRI-LUKÁCS 5, KLUJBER 10 (3), Papp N., FÜZI-TÓVIZI 3, VÁMOS P. 3, Szöllősi-Schatzl 1. Csere: BÖDE-BÍRÓ (kapus), KUCZORA 4, Simon P. 3, Márton G. 4, Bordás 1, Csíkos 1, Faluvégi D. 2. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

ROMÁNIA: CURMENT – Bors 1, Popa, Boiciuc 4, OSTASE 6, Bazaliu 3 (2), Dindiligan. Csere: Kelemen (kapus), Bucur, Necula 2, Seraficeanu 5 (1), Grozav 2 (1), Gogirla 1, STOICA 5, Lupei, Cotet. Szövetségi kapitány: Florin Pena

Az eredmény alakulása. 6. p.: 3–4. 12. p.: 6–7. 15. p.: 9–7. 21. p.: 11–10. 26. p.: 16–14. 35. p.: 24–16. 42. p.: 26–20. 47. p.: 29–21. 51. p.: 30–24. 54. p.: 32–24. 57. p.: 34–27

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 7/4

Tudósított: Éliás Gábor

ŐSZINTÉN SZÓLVA hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az életben, esetünkben most közelebbről a sportban, nincsenek véletlenek. Persze, mindig történnek olyan „csodák”, amelyek elbizonytalaníthatnak, és ambivalens érzésekkel nehezítik meg az állásfoglalást, de inkább elfogadhatóbb az a nézőpont, hogy semmi sem történik véletlenül. Abban ugyanakkor szentül meg voltunk győződve a magyar női kézilabda-válogatott Románia elleni vasárnap esti Európa-bajnoki középdöntős mérkőzése előtt, hogy a történelem ismétli önmagát. 2004-ben és 2014-ben is találkoztunk az ősi riválissal a (részben) hazai rendezésű kontinenstorna középdöntő, mindkétszer a debreceni Főnix Arénában, miként most is és mindkétszer a magyar együttes győzedelmeskedett.

Miként most is? Tettük fel magunkban a kérdést jó egy órával a kezdés előtt, amikor már szép számmal kezdtek megtelni a lelátók. Az idei advent második vasárnapján nem történhet másként, zártuk is gyorsan rövidre a felvetést.

A tét óriási volt, hiszen pontszerzéssel Golovin Vlagyimir együttese biztosíthatta helyét a pénteki, bécsi elődöntőben. A tornán eddig a csapathoz hasonlóan szintén klasszisteljesítményt nyújtó szurkolók most is kitettek magukért: induláskor a válogatott szállodája előtt zászlókat lengetve várták a játékosokat, majd trikolórokkal díszített autókkal kísérték át a csarnokhoz a csapatot szállító buszt. A találkozó egyébként az 1350. volt a női nemzeti együttes történetében – az elsőt még 1949. július 31-én játszották a nagy elődök.

A nagy utódok pedig az első pillanattól kezdve átérezték a találkozó súlyát.

A 16 tagú magyar meccskeretből a kapus Janurik Kinga mellett a megbetegedéssel küszködő Kácsor Gréta maradt ki. Nagy tempóval indult a csata, mindkét csapat igyekezett gyorsan befejezni a támadásait, ha lehetett. Az ellenállhatatlan Klujber Katrin és Vámos Petra sokszor olyan lendülettel rohant a román falra, ami az osztrák fővárosig is kitartott volna, Szemerey Zsófinak konkrétan nem lehetett gól lőni a jobb szélről, a beálló Füzi-Tóvizi Petra pedig többször is úgy vetette rá magát egy-egy kipattanó labdára, amit bármelyik kölykeit védő anyaoroszlán megirigyelte volna. Jó volt látni a mosolygós arcokat a pályán és a kispadon is a hazai gólok után, vagy azt, ahogyan egymást biztatták a mieink, akik ezúttal is kéz a kézben harcoltak. Tény, két körrel a középdöntő vége előtt még a roppant fiatal román válogatottnak is megvolt az esélye, hogy kiharcolja a részvételt a záró hétvégén, és az elmúlt két meccs teljesítménye láthatóan növelte a rivális önbizalmát, ám a küzdelmet a magyar csapat uralta.

A 20–15-re megnyert első játékrész után pedig tényleg már csak karnyújtásnyira voltak Klujberék attól, hogy továbbjussanak.

A záró húsz perchez közeledve már nyolc volt a magyar előny (Kuczora Csenge akkora gólt ragasztott a román kapu bal felső sarkába, hogy azt hittük, kiszakad a háló), a telt házas arénában pedig alakult a fiesztahangulat. Amely csak fokozódott a hajrában, majd a 37–29-es győzelmet követő mámoros ünneplés során. Megint csak bebizonyosodott, hogy a debreceni Főnix Arénának mágikus hatása van a magyar női nemzeti csapatra.

A magyar válogatott a hatodik mérkőzését is megnyerte az Európa-bajnokságon, így a 2012-es, szerbiai viadal után újra bejutott a legjobb négy közé, és készülhet a pénteki, bécsi elődöntőre. Korántsem véletlenül, hanem abszolút megérdemelten.

A történelem pedig húsz és tíz esztendő elteltével újra megismételte önmagát.

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 4 4 – – 126–95 +31 8 2. Franciaország 3 3 – – 96–70 +26 6 3. Montenegró 4 2 – 2 100–110 –10 4 4. Románia 4 1 – 3 104–117 –13 2 5. Svédország 3 1 – 2 81–82 –1 2 6. Lengyelország 4 – – 4 96–129 –33 0

A húsz évvel ezelőtti Eb-hősöket köszöntötték

A magyar–román meccs szünetében ünnepi pillanatoknak lehettünk a szemtanúi: a 2004-es, hazai rendezésű kontinenstornán a harmadik helyen végző magyar csapat megjelent tagjait köszöntötték. A húsz évvel ezelőtti kontinensviadalon a mieink a győri csoportkörben legyőzték a fehéroroszokat, az osztrákokat és a franciákat, majd a debreceni Főnixben rendezett középdöntőben a németek és a románok sem tudták lefékezni őket. Az utolsó középdöntős körben a dánok nagy fordítással nyertek idősebb Kiss Szilárd együttese ellen, majd az elődöntőben a későbbi aranyérmes norvégok simán nyertek a budapesti Papp László Arénában. A harmadik helyért vívott találkozón a magyar válogatott 29–25-re múlta felül az oroszokat. A torna gólkirálya Radulovics Bojana lett 72 találattal.

A 2004-es Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott névsora: Balogh Beatrix, Bohus Beáta, Ferling Bernadett, Görbicz Anita, Kindl Gabriella, Kulcsár Anita, Lovász Zsuzsanna, Mehlmann Ibolya, Nagy Ivett, Pálinger Katalin, Pigniczki Krisztina, Radulovics Bojana, Sirina Irina, Siti Eszter, Tóth Tímea. Szövetségi kapitány: id. Kiss Szilárd.