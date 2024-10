A vége nehéz lett, de a Fradi megnyerte a negyedik meccsét is a Bajnokok Ligájában

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 32–28 (18–10)

EGY MAGYAR–ROMÁN MECCS mindig különleges, így szombaton is az volt. Nagyon régen érkezett ennyi vendégszurkoló az Érd Arénába, ahol a hazai drukkerek is megtöltötték a rendelkezésükre álló széksorokat. Ez nem véletlen, hiszen Allan Heine együttese három győzelemmel indította a 2024–2025-ös idényt.

A 2009-ben alapított ellenfél első alkalommal vehet részt a BL-ben, teszi ezt egy igencsak sokszínű csapattal. Többek között horvát, brazil, lengyel, francia, japán, orosz és montenegrói légiósa is van, nem megfeledkezve a magyar válogatott Kácsor Grétáról. A balátlövő nemrég lapunknak elárulta, hogy már most érzi a környezetváltozással járó pozitív hatásokat, és a bemelegítés alatt is jókedvűen készült az összecsapásra.

A meccs esélyese egyértelműen a Fradi volt, amelynek a kapusai közül ezúttal Janurik Kinga maradt ki. A gólvonal előtt Laura Glauser kezdett, de az első percek még nem róla szóltak, hanem a másik franciáról, Orlane Kanorról. Rögtön az első támadásban gólpasszt adott Angela Malesteinnek, majd több alkalommal is ő vállalkozott lövésre, helyenként rossz pozícióból (5–4).

A magyar csapat a 20. percre négygólos előnyt épített ki. Hiába erőssége a nagy iramú támadásvezetés a riválisnak is, a zöld-fehérek ezt magasabb színvonalon képesek játszani. Florentin Pera első időkérése után Kácsor is megérkezett a pályára, és első kísérletéből rögtön betalált, de ez csak apró szépségtapasz volt a vendégeknek. Az egyre jobban védő Glauser és a csereként pályára lépő Darja Dmitrijeva vezérletével a szünetben már 18–10-es eredményt mutatott az eredményjelző.

A hazai szurkolók hálásak voltak csapatuk jó teljesítményéért, ők is becsülettel végig szurkolták a teljes meccset. A szünet utáni percekben a mieink sokat játszottak emberhátrányban, így a Gloria 22–18-ra visszazárkózott. Többször is üres kapura kísérletezhettek, ezek közül egy elakadt a kispadról visszasprintelő Glauserben.

Dragana Cvijics három védő szorításában szedett össze egy felpattanó labdát, és dobta be rendkívül technikás mozdulattal a kapuba. Ezen a bravúros gólon kívül a Fradi támadásai nem voltak hatékonyak, az eladott labdákból pedig Dagmara Nocun büntetett. Az utolsó tíz percre fordulva még maradt izgalom a találkozóban, a románok nagyon jól tartották magukat (26–23). Ekkortájt Renata De Arruda 53 százalékon állt, öt perccel a vége előtt már csak kettő volt a különbség.

A mindent eldöntő gólt Malestein szerezte, a Fradi 32–28-ra győzött, amivel immár négyből négy a BL-mérlege az ősszel. A zöld-fehérek legközelebb a francia Metz otthonában lépnek pályára, ami az évad első igazi rangadója lesz számukra.