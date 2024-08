A sorsdöntő hetes elhibázásából erőt merítő Klujber szerint szeretik izgalmassá tenni a meccseiket

Klujber Katrint érthetően megviselte, amikor Angola ellen a hajrában, sorsdöntő hetese nem sikerült a legerősebben – a francia kapus hárította a próbálkozást. Az azon és a mostani mérkőzésen is remekül játszó jobbátlövő így lépett tovább az eset után. „Nagyon rossz élmény volt, de szerencsére voltak olyan csapattársaim, családtagjaim és barátaim, akik segítettek abban, hogy a mai mérkőzés előtt már ne foglalkozzak ezzel. A folytatásban is bármi adódik, vállalni fogom a felelősséget egy haosnló helyzetben. Persze, igyekszem majd okosabban lőni... Az is igaz, hogy csak az tudja kihagyni a hetest, aki odaáll elvégezni. Ez a hiba még erőt is adott ahhoz, hogy a mai mérkőzésen biztos legyek a dolgomban.”