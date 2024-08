Golovin Vlagyimir: A mai játéknál is jobbak tudunk lenni!

– Ma is volt egy hullámvölgy a csapat játékában, hogyan jöttek ki belőle?

– Néha saját magunknak nehezítjük meg a mérkőzéseket. A meccs előtt arról beszéltünk, hogy mindegy, mi történik a pályán, mutassuk meg az ellenfélnek, hogy sokkal erősebbek vagyunk náluk. Szerintem sikerült!

– Mivel mutatták meg, hogy erősebbek?

– Amikor nehéz szakaszba került a mérkőzés, mindig akadt egy-egy csapattag, aki magára vállalta a felelősséget, áttört a védelmen. Nehéz dolog ziccert kialakítani. Bátorságra és erőre volt szükség a jó döntésekhez és ahhoz, hogy ezek a támadások góllal záruljanak. Mindenki kivette a részét a sikerből.

– Több játékosa is megemlítette, hogy az Angola elleni döntetlen hozta ki a csapatból a mostani, jobb játékot. Egyetért ezzel?

– Valójában az ezen a mérkőzésen mutatott teljesítményünknél is jobbak tudunk lenni. Néha úgy érzem, hogy sajnos terhel minket egy bizonytalanság-érzet: nem igazán tudjuk, hogy mi mindenre vagyunk képesek – ez egyénenként és csapatként is így van. Bízom benne, hogy a következő meccsen kijön, mit tudunk még.

PÁRIZS 2024, NŐI KÉZILABDA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 27–24 (14–12)

Párizs, 5816 néző. V: Kuttler, Merz (németek)

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ – GYŐRI-LUKÁCS 5, KLUJBER 6, VÁMOS P. 5, FÜZI-TÓVIZI 3, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: Janurik (kapus), Papp N., Debreczeni-Klivinyi 1, Simon P. 2, Pásztor N., Márton G. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SPANYOLORSZÁG: Castellanos – M. LÓPEZ 5, ARCOS 4, Gassama 2, L. González 2, Fernández 1, Gutiérrez 2. Csere: WIGGINS (kapus), Cabral 6 (3), Arderíus, Tchaptchet, Prieto, M. González 2. Szövetségi kapitány: Ambros Martín

Az eredmény alakulása. 6. p.: 3–3. 10. p.: 4–7. 17. p.: 9–7. 25. p.: 14–10. 35. p.: 17–13. 37. p.: 19–14. 45. p.: 20–21. 50. p.: 22–21. 56. p.: 25–22.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. –