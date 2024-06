Sandra Toft: Persze, hogy kaptam levegőt! Kiélveztem minden pillanatát

„Persze, hogy kaptam levegőt, kiélveztem a győzelem minden pillanatát a csapattársaimmal” – reagált Sandra Toft arra, hogy az utolsó tizedmásodpercben bemutatott védése után a Győr játékosai egytől-egyig ráfeküdtek, úgy ünnepelték a BL-döntőbe jutást.

Videónkban az extraklasszis védéseket is bemutató kapus beszél a saját érdemeiről, ahogy őt dicséri Fodor Csenge és Stine Oftedal is. No, meg a védekezést, hiszen ez volt a győzelem egyik kulcsa. Oftedal arra is kitér, hogy tökéletesebb búcsút el sem tudott volna képzelni, minthogy holnap döntőt játszik a Győrrel. Fodor pedig elmondja, ha még két percig tart az Esbjerg elleni elődöntő, akkor nem ez lett volna a végkifejlet. Emellett kicsit odaszúr a játékvezetőknek is.