Nagy Toft-védés az utolsó pillanatban, BL-döntőbe jutott a Győri ETO!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC 23–24 (9–13)

Budapest, MVM Dome, 13 300 néző. Vezette: Braseth, Sundet (norvégok)

GYŐR: SANDRA TOFT – S. Oftedal 3, V. Kristiansen 1 (1), BRATTSET 3, Haugsted, NZE MINKO 6, Fodor Cs. Csere: Duijndam, Solberg-Östhassel (kapusok), Gros 3 (1), Győri-Lukács 2, SZÖLLŐSI-SCHATZL 4, De Paula 1, Rju Un Hi 1, Blohm. Edző: Per Johansson

ESBJERG: A. Kristensen – Petersen 3, N. Mörk 6 (5), M. MÖLLER 4, Iversen, REISTAD 5, SOLBERG-ISAKSEN 4. Csere: Milling (kapus), Breistöl, Nielsen, Heindahl, Rushfeldt Deila 1. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–3. 6. p.: 2–5. 13. p.: 7–5. 23. p.: 7–8. 29. p.: 12–8. 39. p.: 18–12. 45. p.: 20–16. 49. p.: 21–19. 55. p.: 22–21

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Kiélezett és magas színvonalú mérkőzés volt, jól kézilabdáztunk. Ettől függetlenül több helyzetet is kihagytunk, Sandra Toft nagyszerű napot fogott ki, aminek dán szövetségi kapitányként nyilván örülnék, de most esbjergi edzőként természetesen nem. Mindent megpróbáltunk, de nem éltünk a kínálkozó esélyeinkkel.

A négyes döntő győri esélyeiről szóló részletes beharangozónkat ide kattintva lehet elolvasni.

A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA NÉGYES DÖNTŐ TOVÁBBI PROGRAMJA

BUDAPEST, MVM DOME

Június 1., szombat

Elődöntő

18.00: Metz HB (francia)–SG BBM Bietigheim (német) (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n!

Június 2., vasárnap

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n!

18.00: döntő (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n!

ÖSSZEFOGLALÓ

A győriek 15-ös számú játékosát szólították a pályára, az MVM Dome pedig szinte felrobbant.

Hatalmas ováció és szeretet fogadta Stine Oftedalt a dán Esbjerg elleni női kézilabda Bajnokok Ligája-elődöntő előtt, nem véletlenül, hiszen az ETO a nyári, párizsi olimpia után visszavonuló norvég világklasszisa az utolsó két klubfellépésére készült a hétvégi, budapesti négyes döntőben.

Az ötszörös aranyérmes győriek nemcsak azért küzdöttek, hogy öt év elteltével újra a magasba emelhessék a legrangosabb kontinentális sorozat trófeáját, hanem azért is, hogy egyáltalán arannyal zárják az idényt, hiszen a bajnoki címről és a Magyar Kupáról már lemaradtak. Ki tudja, talán ez motoszkálhatott Oftedalék fejében, mindenesetre finoman fogalmazva sem kezdtek jól. A rivális szinte megfojtotta a győrieket támadásban, akik kapura lövésig sem jutottak az elején. A svéd Per Johansson ezért már a 4. perc végén, 3–0-s hátrányban időt kért. A kezdeti sokk után aztán szép lassan magához tért a szurkolói támogatását abszolút élvező magyar együttes. A pazar napot kifogó, első BL-sikerére hajtó francia Estelle Nze Minko három góljának is köszönhetőn 5–2-es esbjergi vezetésről fordított az ETO. Őrületes, egyúttal élvezetes taktikai csata folyt a pályán, a védekezésbe mindkét fél hatalmas energiákat fektetett. Az első játékrész második felében teljesen megakadtak az északi támadások, több volt a pontatlanság a játékukban, miközben a dán Sandra Toft közel 54 százalékos hatékonysággal védett a győri kapuban. Amilyen rosszul indult, annyira jól zárult az első félidő magyar szempontból: a riválisai hibáit hatékonyan kihasználó és stabilan védekező ETO néggyel vezetett a szünetben.