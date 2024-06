Per Johansson a Győr BL-elődöntőjéről: Elképesztő mérkőzést játszottunk

– Mi okozta a gyengébb kezdést az első félidőben?

– Az első percekben mintha még a buszban maradtunk volna… – válaszolta a Győri ETO-t irányító Per Johansson. – Utána viszont elképesztően boldog voltam, ahogyan felálltunk és amilyen teljesítményt mutattunk az első félidőben. Fokozatosan javult a védekezésünk, kiválóan működött a fal, több távoli lövést is blokkolni tudott, nem hagytunk gólszerzési lehetőségeket az Esbjergnek. Támadásban a keresztmozgásokkal megtaláltuk a megfelelő irányokat.

– A szünet után hogyan változott a játék képe?

– A folytatásban már többször is szenvedtünk. Az Esbjerg remekül alkalmazza a hét a hat elleni támadójátékot, ezzel tisztában voltunk, mégis most is hatékonyan tudta fokozni a tempót. A dánok soha nem adják fel, ezt sokszor láttam már én is az elmúlt években, akár a bajnoki meccseiken is, amelyeket ezzel a hozzáállással tudtak megnyerni.

– Mi döntött a Győr javára a kiélezett hajrában?

– Apróságokon múlott. A legvégén eladtuk a labdát, ami ezúttal nem volt végzetes, mert Sandra Toft ott volt a kapuban. Összességében elmondható, tisztában voltunk vele, mennyit számít majd a jó kapusteljesítmény, a védekezés és a visszarendeződés, és valóban ez volt a kulcs a sikerhez, örülök, hogy huszonhárom lőtt gólon tartottuk az Esbjerget. Elképesztő mérkőzést játszottunk.