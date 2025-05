Nico Denz szólóban győzött, Juan Ayuso feladta a Girót

Ugyan rajthoz állt a Giro d’Italia 18. szakaszán Juan Ayuso, de az összetett korábbi esélyesének tartott spanyol kerékpáros menet közben feladta a körversenyt, amiben a sérülései mellett az is szerepet játszott, hogy megcsípte egy méh, ami miatt a felduzzadt jobb szemét alig tudta nyitva tartani. A Morbegno és Cesano Maderno közötti 144 kilométeres távon két harmadik és egy második kategóriás emelkedő várt a mezőnyre. A napos, kellemes időben az élmenők hagyták a szökevényeket, rápihentek a pénteki és szombati nehezebb, hegyi terepekre. A szökevények közül tíz kilométerre a céltól Nico Denz indított támadást, a német kerékpárosra nem reagáltak a többiek, így a sík városi körpályán folyamatosan növelte előnyét, végül 1:01 perccel a többiek előtt ért célba. A német pályafutása hetedik profi győzelmét aratta, s a két évvel ezelőtti olasz körversenyen aratott két győzelme után harmadszor nyert szakaszt a Girón. Ráadásul ez a siker csapata számára is az első az idei Girón a Red Bull-Bora-Hansgrohe csapata, amelyből Primoz Roglic és Jai Hindley számára is idő előtt véget ért a viadal.

ÖSSZEFOGLALÓ

„Ha elveszítesz egy olyan vezetőt, mint Roglic, azzal oda egy álomnak, és úgy érzed, az egész kemény munka hiábavaló volt – mondta Denz a célba érés után. – Szerencsére sikerült fordítani a helyzetünkön, motiváltuk magunkat, apák napján nyerni egészen különleges élmény.”

Az összetettben nem történt változás, a pénteki Biella és Champoluc közötti 166 kilométeres, kemény hegyi szakasznak Isaac del Toro vághat neki rózsaszínben, az UAE mexikói kerékpárosának 41 másodperc az előnye Richard Carapazzal szemben.

108. GIRO D’ITALIA

18. szakasz (Morbegno–Cesano Maderno, 144 km): 1. Nico Denz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3:12:07 óra, 2. Maestri (olasz, Polti VisitMalta) 1:01 perc hátrány, 3. Planckaert (belga, Alpecin-Deceuninck) azonos idővel, …56. Del Toro (mexikói, UAE) 13:51 p h. Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Isaac del Toro 68:56:32 óra, 2. Carapaz (ecuadori, EF Education-EasyPost) 41 mp h., 3. S. Yates (brit, Visma) 51 mp h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 276 pont, 2. Kooij (holland, Visma) 135, 3. Van Aert (belga, Visma) 107. A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Lorenzo Fortunato (olasz, Astana) 355, 2. Scaroni (olasz, Astana) 161, 3. Tarozzi (olasz, VF Group-Bardiani) 66. A fiatalok versenyének állása: 1. Isaac del Toro 68:56:32 óra, 2. (fehér trikóban) Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5:02 p h., 3. Poole (brit, Picnik PostNL) 8:00 p h. A csapatverseny állása: 1. UAE 206:55:36 óra, 2. Astana 23:21 p h., 3. Bahrain-Victorious 28:22 p h.