A kerékpársport legendás alakja, a The Emperor of the Classics-ként ismert (A Klasszikusok Császára) Rik Van Looy szerda hajnalban, két nappal a 91. születésnapja előtt hetek óta tartó betegségben elhunyt.

🇧🇪 Rik Van Looy, winner of multiple Monuments and GT stages, passed away today. 🕊️



R.I.P. Rik 💫 pic.twitter.com/aizxdbiwRz — Domestique (@Domestique___) December 18, 2024 Rik Van Looy profi karrierje során kétszer nyert világbajnokságot (1960, 1961), a Tour de France-on hét, a Giro d’Italián 12, míg a Vuelta a Espanán 18 szakaszon győzött, ezek mellett pedig számos rangos versenyen is diadalmaskodott. Pályafutása során az öt legrangosabb egynaposon, a Monumentumokon is nyerni tudott. Noha a klasszikusokon ért el nagy eredményeket, mindhárom Grand Tour-versenyről van top tízes helyezése. L'Empereur d'Herentals n'est plus.



Hommage à la légende Rik Van Looy, l'homme aux 371 victoires professionnelles, premier vainqueur des 5 monuments, double champion du monde, septuple vainqueur d'étape sur le Tour de France et maillot vert en 1963. pic.twitter.com/QqttloVCie — Tour de France™ (@LeTour) December 18, 2024 Ő volt a legidősebb élő világbajnok.