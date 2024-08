„Őrület, alig hiszem el!” – Vas Blanka a szakaszgyőzelme után

„Őrület, alig hiszem el. Nem is tudom, mint mondjak. Nem erre számítottunk. Nem is éreztem jól magam, de Lorena Wiebes mondta, hogy higgyek magamban. A rádióm nem működött a végén, nem tudtam, mi történt hátul, csak utóbb hallottam, hogy Demi esett és elvesztette a sárgát. Ez nagy kár. A hajrában most úgy voltam vele, hogy Faulknert biztos nem engedem el. Nagyon szenvedtem, de tudtam, hogy ha túlélem az emelkedőt, akkor nyerhetek. Az olimpia nagyon sok önbizalmat adott, mert elöl versenyeztem, és tudom, hogy most is ott lehetek az elejében és ha ott leszek, akkor nyerhetek” – mondta a célba érés után Vas Blanka a versenyt közvetítő Eurosport kamerájának.