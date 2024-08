Vas Blanka szakaszt nyert a Tour de France-on!

A viadal ötödik szakaszán, végre megérkezett a mezőny a „névadó” országába: a negyedik napon a kerékpárosok a belgiumi Bastogne-ból indulva 152.5 kilométer dimbes-dombos kanyargós utakon való tekerés után érkezett meg a franciaországi Amnévillé-be. Az 1820 méter szintkülönbséget tartalmazott ugyan a csütörtöki penzum, ám mindössze négy negyedik és egy harmadik kategóriás emelkedő szerepelt az útvonalon, miközben valódi sík csupán néhány kilométeren át volt az út.

Az előzetes várakozások azt diktálták, hogy csütörtökön talán hazaérhet egy szökés, ehhez képest az első óra próbálkozói mind sikertelenek voltak – többek között az a 15 fős kísérlet, amelynek Vas Blanka is a tagja volt, s amelyet nem sokkal azt követően csípett el a főmezőny, hogy beléptek francia területre. Az első negyedik kategóriás emelkedőn aztán a mezőnyből leszakadt a zöldtrikós Charlotte Kool, aki az első két szakaszt megnyerve még vezette az összetettet. A Cote de Saint-Pancré emelkedője után 70 kilométerre a céltól hárman megléptek a mezőnytől, s végül az övék lett a nap legsikeresebb szökése: az időfutamon sokáig vezető holland Loes Adegeest mellett honfitársa Fem van Eppel és a belga Julie van de Velde triójának legnagyobb előnye szűk 40 kilométerrel a vége előtt volt a legnagyobb, de ekkor sem ére el a három percet.

A mezőny az állandó hullamvasutazás közben hol lassabban, hol tempósabban fogyasztotta a hátrányát, s ebből az időnként az üldözők élére álló Vas Blanka is kivette a részét. A magyar bajnoki trikóban tekerő olimpiai negyedik helyezettünk a nap utolsó kategorizált emelkedőjén egy a peloton közepén történt szakadás rossz oldalára került, ám a lejtőn sikerült befoltozni a lyukat, s 10 kilométerrel a cél előtt ott volt a főmezőnyben a szökevények mögött alig fél percre.

Ht és fél kilométerrel a vége előtt aztán jött a dráma! Egy körforgalom után rögtön következő bal kanyarban a főmezőnyben úgy a 15. hely környékén valaki a földre került, s vitte a mögötte érkező bringásokat, legalább tizen elestek – többek között a sárga trikót viselő összetett éllovas Demi Volleringet. Végül a holland nagy fájdalmak közepette egy cserekerékpáron folytatni tudta, de bő másfél percet begyűjtött.

Ebből viszont Vas Blanka remekül jött ki, hiszen a bukás előtt haladt, s nem is kellett visszamaradnia, hogy Volleringet bevárja. Az utolsó másfél kilométer 4 százalékos emelkedőn kezdődött, ekkor Vas élen haladó csoportja márcsak ötfős volt, s ott volt benne Kristen Faulkner is, aki a párizsi olimpián faképnél hagyta Blankát három kilométerrel a cél előtt. Ezúttal is próbálkozott az amerikai, de ezúttal a magyar bajnoki trikóban tekerő bringás nem engedte el az amerikait, sőt tapadt Kasia Niewiadomára, amikor a lengyel megindította a hajrát Liane Lipperttel szemben, majd óriási erőfeszítéssel a lengyelt is megelőzte, s végül egy bringányi előnnyel elsőként gurult át a célon!

A srága trikós Demi Vollering végül az 50. helyen érkezett meg, 1:47 másodperccel Vas Blanka után, ami azt jelentette, hogy elvesztette a sárga trikót, a második helyen beérő Niewiadoma vette át az összetett vezetést!

„Őrület, alig hiszem el. Nem is tudom, mint mondjak. Nem erre számítottunk. Nem is éreztem jól magam, de Lorena Wiebes mondta, hogy higgyek magamban. A rádióm nem működött a végén, nem tudtam, mi történt hátul, csak utóbb hallottam, hogy Demi esett és elvesztette a sárgát. Ez nagy kár. Hajrában most úgy voltam vele, hogy Faulknert biztos nem engedem el. Nagyon szenvedtem, de tudtam, hogy ha túlélem az emelkedőt, akkor nyerhetek. Az olimpia nagyon sok önbizalmat adott, mert elöl versenyeztem, és tudom, hogy most is ott lehetek az elejében és ha ott leszek, akkor nyerhetek” – mondta a célba érés után Vas Blanka a versenyt közvetítő Eurosport kamerájának.

NŐI TOUR DE FRANCE

5. SZAKASZ (Bastogne–Amnéville, 152.5 km)

1. Vas Blanka (SD Worx) 3:46:51

2. Kasia Niewiadoma (lengyel, Canyon/SRAM) azonos idő

3. Liane Lippert (német, Movistar) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Kasia Niewiadoma 11:27.29

2. Kristen Faulkner (amerikai, EF Oatly) 19 másodperc hátrány

3. Puck Pieterse (Fenix, Deceuninck) 22 mp h.

Bővebb eredménysor hamarosan.

Az egyhetes, nyolcszakaszos verseny pénteken a Remiremont és Morteau közötti 159.2 kilométeres szakasszal folytatódik és vasárnap a legendás hegyen, az Alpe d'Huezen zárul.