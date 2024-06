Célfotóval maradt el a trónfosztás! Harmadszor is Valter Attila a magyar bajnok

Megható gesztust tett a férfiak mezőnye a rajt előtt: egy hatalmas A betűt formázva kívántak jobbulást a szerdai időfutam pályabejárásán balesetet szenvedett Antal Attilának, aki 50+ kategóriában indult volna, ám az edzés során egy a forgalom elől elzárt útszakaszon az út oldalán álló autónak ütközött, s a helyszínen újra kellett éleszteni, s azóta is a debreceni Kenézy Gyula kórházban ápolják.

Ami pedig a vasárnapi mezőnyversenyt illeti: több próbálkozás után végül egy háromfős csoport szökött meg a mezőnytől, amelyre 9 kör várt a Pannonhalma, Győrség, Pázmándfalu, Nyalka Pannonhalma 16.8 kilométer hosszú nagyon körön, aztán három és fél 5.8 kilométeres kis kört kellett megtenni az apátsághoz feltekerve - a végén a feledik kör jelentette a befutót.

A három fős szökést aztán a kis körökre fordulva érte utol a főmezőny, amelyben az összes nagyágyú ott volt: Dina Márton, Fetter Erik, Peák Barna és persze a nagy esélyes, a címvédő Valter Attila. A Vismánál tekerő Valter a kis kör közepén kétszer is rápróbált a mezőnyre, amely az apátsághoz felfelé vezető igencsak meredek szakaszon is rostálódott, így a végén már csak öten maradtak az előbb említett négyes mellett még a szintén a Fetterhez hasonlóan Poltiban szereplő Feldhoffer Bálint. Utóbbi sokat segítette csapattársát, mielőtt leszakadt volna, s ennek köszönhetően az utolsó kilométerre fordulva Fetter meg is lódult, s faképnél hagyta Dinát, Valtert és Peákot. Fetter megindulása jól is nézett ki, s úgy tűnt, Valter későn eredt a nyomába, ám az utolsó métereken beérte jó barátját az emelkedőn, s végül belökte elé a bringáját, és fél keréknyi előnnyel, de megvédte a bajnoki címét.

Ez tehát azt jelenti, hogy további egy évig Valter Attila viselheti a mezőnyversenyeken a magyar bajnoki trikót.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI BAJNOKSÁG (Pannonhalma, 170 km)

1. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 4:00.12

2. Fetter Erik (Polti Kometa) 1 másodperc hátrány

3. Dina Márton (ATT Investments) 7 mp h.