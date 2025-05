Sportkönyvtár: Érvényes üzenetek

Ma, az internet korában hajlamosak vagyunk az „ántivilág” kiadványait, illetve azok hibáit, hiányosságait szigorúan megítélni, pedig egy ezernyi adatot tartalmazó kötetet összerakni a hetvenes évek elején nem volt kis munka – de bárcsak a ténybeli melléfogásokkal lenne a legnagyobb gond Albert Jedlicka könyve esetén…

A nagyvilág nagy futballklubjai című munkát 1970-ben, a mexikói futball-vb évében adták ki Csehszlovákiában, magyar változata három évvel később jelent meg. Az érdekes, fekvő téglalap alakú kötet tartalma a címében foglaltatik, aztán ha az ember végiglapozza, rájön, hogy vannak bizony benne olyan „szereplők”, amelyeknél a „nagy” jelző nem egyszerűen a szerző szubjektív megítélése, túlzása, hanem szimpla politikai részrehajlás eredménye. A Sydney FC Prague cseh alapítású ausztrál klub – ez elég volt a kötetbe kerüléshez Jedlicka is elismeri, nehéz volt a szelektálás, ki kapjon nagyklub-tagságit tőle, mindenesetre a válogatás szempontjait megosztja a kedves olvasóval: sikeresség, futballmúlt, nemzetközi kupaindulások – eddig rendben. Az már érdekesebb kritérium, hogy mennyire ismerik Csehszlovákiában, és járt-e már az adott klub Spejbl és Hurvinek hazájában… Persze a kupaindulás mint objektív mérce is megbicsaklik, ha – szinte kizárólag a szocialista tábor reprezentánsainál –, a Rappan-kupa- vagy a „világhíres” Cox-kupa-szereplések is akkora hangsúlyt kapnak, mint a BEK-részvétel…

Na, de vissza a válogatáshoz! A szerző harminc ország „nagy klubját” lajstromozza meglehetős szikársággal: alapítás éve, helye, klubszínek, bajnoki címek, hazai és nemzetközi kupasikerek (már ha voltak), névváltozatok, és igen ritkán játékos(ok), edző(k) megemlítése. A harminc nemzet közül 24 európai, 5 dél-amerikai és a plusz: Ausztrália. Utóbbi „futballhatalomnál” a két „nagy klub”: Sydney FC Prague, SC Slavia Melbourne. Szégyellje magát, aki nem tudta!

Az országok ábécérendben követik egymást, de valami megmagyarázhatatlan okból az eredeti írásmód szerint. Így aztán megtudhatjuk, hogy az Olympiakosz Vaszilion Tész Helladosz-i csapat, vagy hogy a Szpartak Moszkva a „Szovetszkij Szojuz” büszkesége.

Minden klubnak egy – igen szellős – oldalt szentel a szerző, a felület nagy részét a klubcímer és a jellegzetes, háromszög alakú zászlócska foglalja el. Ehhez képest (is) érdekes, hogy a Fiorentina lila logója és zászlója alatt az olvasható, klubszíne: tűzpiros (megjegyzés: 1928-ig valóban). S ha már a firenzeiek: a klubsikereknél épp csak a legnagyobbat, az 1961-es KEK-győzelmet sikerült lehagyni… De a klubszínek kifognak a szerzőn a Szovjet­unió két csapatánál is: a CSZKA piros-kékje, a Dinamo Tbiliszi kék-fehérje nála egyaránt piros-fehér. (Ezért utólag lehet, hogy járt egy alapszervezeti dorgálás…)

A válogatást nézve általánosságban megállapítható, hogy a nyugat-európai és dél-amerikai kluboknál korrekt, objektív a szerző, jellemzően az akkori nagyok döntő többsége ma is a mainstream tagja (kivétel például az 1860 München, a Nürnberg, a Stoke City, az Espanyol vagy a Den Haag). Hanem a keleti blokk… Nehéz mit kezdeni a nagyvilág nagy futballklubjai között a csehszlovák Trencínnel, Presovval, Zilinával, a bolgár Szlavia Szófiával, az NDK-s Zwickauval vagy a lengyel Bytommal. De itt alighanem érvényesült az egyik válogatási szempont: jártak Csehszlovákiában.

Hát, ahogy Skrapits László kollégám mondaná: „Hacsak úgy nem…” (Albert Jedlicka: A nagyvilág nagy futballklubjai, Móra Könyvkiadó, 1973)