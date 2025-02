„Fontos, hogy büszke lehessen rám a lányom” – interjú Sofron Istvánnal

– Éppen egy hete ért véget a sosnowieci felkészülési torna, amelyet egy győzelemmel és két vereséggel zárt a magyar válogatott. Fontos felmérő volt ez a három meccs a dániai A-csoportos vb-re vezető úton.

– Éppen a napokban beszélgettem a szüleimmel arról, hogy ha elkerülnek a sérülések és Majoross Gergely szövetségi kapitány beválogat az utazó keretbe, a harmadik elitvébémen vehetek részt. Kissrácként a hoki körül forogtak a gondolataim, de álmodni sem mertem róla, hogy egyszer majd a világ legjobbjai ellen léphetek jégre. Abban az időben a felnőttválogatottunk jellemzően a B-csoport középmezőnyéhez tartozott, így az én nagy célom is annyi volt, hogy egy nap helyet kaphassak az Alba Volán felnőttkeretében. Ehhez képest májusban abban a reményben utazhat el Herningbe a csapatunk, hogy felteszi az i-re a pontot: története során először kiharcolja a bennmaradást az elitmezőnyben.

Született: 1988. február 24., Csíkszereda

Sportága: jégkorong

Posztja: csatár

Klubjai: Fehérvári Titánok (2006–2007), Alba Volán (2007–2013), Krefeld Pinguine (német, 2013–2016), EC Klagenfurt (osztrák, 2016), Fehérvár AV19 (2016–2017, 2018–2019), Witchita Thunder (amerikai, 2017), Villach (osztrák, 2017–2018), MAC Újbuda (2019–2021), SC Csíkszereda (romániai, 2021–2024), Budapest Jégkorong Akadémia (2024–)

Válogatottsága: 174 (2010–)

Kiemelkedő eredményei: 5x magyar bajnok (2008–2012), Erste Liga-győztes (2022), román bajnok (2022), 2x elit-vb-résztvevő (2016, 2023) NÉVJEGY – Sofron István

– Lehetne ez akár a negyedik A-csoportos vb-je is.

– Így igaz, hiszen nemcsak a szapporói csodáról maradtam le, amikor a válogatott 70 év szünet után kiharcolta az elitbe kerülést, hanem a következő évi svájci A-világbajnokságról is

– utolsóként hullottam ki a rostán a kerethirdetésnél. Akkor szíven ütött, 19 évesen nehéz volt megemészteni, de a csalódás pluszmotivációt adott, hogy igenis megmutassam, helyem van a nemzeti együttesben. Ma már azt gondolom, nem tragédia, hogy ki kellett várnom a soromat, hiszen 2009-ben még jó eséllyel kiegészítő szerep jutott volna, viszont később a feljutások kiharcolásakor és az A-csoportos meccseken húzóembere tudtam lenni a csapatnak.

– Noha ebben a hónapban betölti a harminchetet, továbbra is alapembere a válogatottnak. Miután tavaly Bolzanóban kiharcolták a feljutást, azonnal jelezte: az A-csoportot – ha meghívást kap – még bizonyosan vállalja. Egy elit-vb-re nyilván nem sokan mondanának nemet, de abban, hogy ennyire becsben tartja a címeres mezt, szerepe lehet annak, hogy már utolsó éves junior volt, amikor először eljutott világversenyre?

– Bekerültem a korosztályos keretekbe, de játéklehetőséget csupán a 2007-es U20-as vb-n kaptam. Hiába voltam gólerős, vezettem a góllövőlistát, az akkori válogatott edzők elkönyveltek kicsinek, erőtlennek. Ezt a falat sikerült az U20-as tornán ledönteni, és immár 17 éve gyűjtögetem a fantasztikus élményeket, amelyek a válogatottsághoz kötődnek. A magyar szurkolók például elismerten a világ legjobbjai közé tartoznak, megkérdőjelezhetetlen szerepük van a sikereinkben. Sajnos az utóbbi időben nem volt meg az az eksztázis, ami addig a meccseinket kísérte, viszont tavaly Bolzanóban, a divízió 1/A-csoportos vb-n újra egymásra talált a tábor és a csapat, s bizonyosan fantasztikus lesz a hangulat Herningben is. A drukkerek szeretete például olyan ajándék, amelyről nehéz lesz lemondani, amikor szögre akasztom a korcsolyát.

2022: a Csíkszeredával megnyerte az Erste Ligát, az éremosztás után kislányával, Narával ünnepelt (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Székesfehérvárra szívesen visszatérne

– Mi jut eszébe, ha azt mondom: 2016, Szentpétervár?

– Az első A-csoportos világbajnokságom, ráadásul olyan országban, amelyben a jégkorong nemzeti sport. Fantasztikus volt a körítés, olyan sztárok jöttek szembe a jégen meg a szállodában, akiket addig legfeljebb a televízióban láttam. Kiestünk, de a fehéroroszok legyőzésével hokitörténelmet írtunk, a németek ellen döntetlenre álltunk 57 percen át, a finnek is csak 1–0-ra vezettek két harmad után, és a vége is csupán 0–3 lett. Három góllal és egy gólpasszal zártam a tornát.

– 2023, Tampere.

– Ilyen közel sohasem álltunk a bennmaradáshoz, az osztrákok elleni sorsdöntő mérkőzést szétlövésben vesztettük el. Előtte hosszabbításban megvertük a franciákat, s a záráskor éppúgy három pontunk volt, mint a még megkapaszkodó Ausztriának. Ami engem illet, összesen négy gólt ütöttem a csoportkörben, a négy pontom tehát ugyanúgy meglett

a kanadai táblázaton, mint Szentpéterváron, ezzel együtt a kiesést hatalmas csalódásként éltem meg.

– Ami addig sohasem sikerült, tavaly összejött: azonnal kiharcolták a visszajutást. Ha Bolzanóban nem ez az eredmény születik, most a válogatottságról már lemondó Sofron Istvánnal beszélgetek?

– Nemcsak a kiesés fájt, hanem az is, hogy 2024-ben Csehország volt az elit-vb házigazdája; könnyű elképzelni, milyen szurkolói népvándorlás indult volna Magyarországról olyan közeli helyszínre, mint Prága… Nem tagadom, Tampere után megfordult a fejemben, hogy elköszönök a válogatottól. Bolzanóban ráadásul igen erős mezőny várt ránk, olyan hangok is hallatszottak, hogy

a bennmaradásért kell majd küzdenünk. Nem hiányzott, hogy a pályafutásom vége felé visszacsússzunk a divízió 1/B osztályba. Alaposan átgondoltam a jövőmet, volt azonban egy pluszszempont, ami folytatásra ösztönzött.

– S mi volt az?

– Azt reméltem, a jó szereplés megnyithatja az utat vissza, Székesfehérvárra. Éreztem és érzek most is annyi erőt magamban, hogy megint az osztrák bajnokságban jégkorongozzak, s persze jó lett volna jégen lenni az új MET Arénában is. Méltó keretbe foglalta volna a karrieremet, ha egy nap ott tehetem le az ütőt, ahol annak idején először kézbe vettem. Noha Csíkszereda a szülővárosom, Székesfehérvár is a szívem csücske, rengeteget köszönhetek a városnak, a klubnak, az ottani szurkolóknak. Sajnos ez a hazatérés nem jött össze, a klubvezetőség nem számolt velem, ami nekem máig fájó emlék. Jól érzem magam a Budapest Jégkorong Akadémiánál, korrekt a vezetőség, remek az edzői stáb és a magyar mag, ennek ellenére a lelkem mélyén még nem mondtam le róla, hogy újra felvegyem a Volán mezét. A mostani A-csoportos vb-t azért is várom nagyon, hátha egy sikeres torna mégis megnyitja előttem az egyelőre bezárt kaput…

Együtt a család: Tücsi, Nara és „Sofi”

– Bolzanóban nemcsak a jégen vállalt főszerepet, szellemi vezére is volt a csapatnak. A felkészülés során szétcsúszott a gárda, s erre rátett egy lapáttal a lengyelek elleni edzőmeccsek lehangoló teljesítménye. Ezt követően hangzott el az ön öltözői motivációs beszéde, amelyet hatásában sokan Szalai Ádám emlékezetes monológjához hasonlítanak, amelyet a futballválogatott akkori csapatkapitánya az Izland elleni Eb-pótselejtező előtt mondott el. Ez is mutatja, mennyit változott a személyisége azóta, hogy 2010 decemberében azért tették ki átmenetileg a Volán EBEL-keretéből, mert bohém ifjúként felbukkant az éjszakában.

– Egészen másképpen látja az ember a világot a húszas évei legelején, mint a harmincas évei vége felé, főleg, ha már apuka és családja van. Én is megjártam a hadak útját, sok mindenen átmentem az évek során, s ahogy idősödtem, érettebb, tapasztaltabb lettem. Ifjú hokisként sok mindent magától értetődőnek gondol az ember, természetesnek hiszi, hogy érkezik a meghívó a válogatottól, ám idővel ráeszmél, hogy valójában kiváltságos helyzetben van, elvégre keveseknek adatik meg, hogy a hazájukat képviseljék a világban. Mi, játékosok Bolzano előtt és Bolzanóban is sokat beszélgettünk, ennek is köszönhető, hogy noha a Romániától elszenvedett vereség után még felkapott a média egy vihart kavaró nyilatkozatot, képesek voltunk együtt küzdeni a közös célért, függetlenül attól, ki állt éppen kapitányként a kispadunk mögött.

– Említette az apaságot: nagyon megváltoztatta a kislánya, Nara születése?

– Egészen más a prioritás, mint amikor csak önmagamért voltam felelős. Nara bearanyozza a napjaimat, és bár még kicsi, hiszen márciusban lesz hatéves, nekem fontos, hogy büszke lehessen az apukájára. A kislányom és az anyukája, Tücsi (a műsorvezető, modell, üzletasszony Aryee Claudia Dedei – a szerző) a legnagyobb szurkolóm. Ott vannak a meccseimen, elkísérnek a vébékre, erőt adnak, támaszt jelentenek otthon és a pályán egyaránt. Ha ők nem hoznak áldozatot, nem tehettem volna meg, hogy három idényt játsszak

a szülővárosom, Csíkszereda hokicsapatában.

– Ez bakancslistás álom volt?

– Gyerekkorom óta motoszkált a fejemben, hogy jó lenne felvenni a Sportklub mezét. Édesapám is jégkorongozó volt, sokat mesélt a Vákár Lajos-csarnok fantasztikus hangulatáról, s arról, mit jelent Székelyföldön a magyar embereknek a hoki. A csapat egyik fő támogatója, Csató Imre éveken át hívott, de sokáig nem jöhetett szóba a csíki szerződés, mert hol az osztrák ligában jégkorongoztam, hol meg légióskodtam. A koronavírus-járvány után viszont úgy hozta az élet, hogy Fehérvárra nem tudtam menni; jobb alkalom nem is kellett a hazatérésre. Örökké hálás leszek

a csíki élményekért, ráadásul a 2021–2022-es idényben bajnokok lettünk, és minden más sorozatot is megnyertünk.

2022: Szlovéniában, a divízió 1/A-világbajnokságon harcolta ki a válogatott a feljutást az elitmezőnybe (Fotó: Dömötor Csaba)

Egymás ellen játszottak a sofron fivérek

– A Sofron családból öné a legfényesebb, de nem az egyedüli hokis karrier. Mi hír mostanság a többiekről: édesapjáról, Árpádról, nagybátyjáról, Attiláról és unokaöccséről, Ádámról?

– Apu és a nagybátyám hasonló utat járt be: mindketten hokiztak a Volánban, a Fradiban, és Győrben fejezték be a pályafutásukat. A különbség annyi, hogy édesapám a Magyarországra költözésünk előtt játszott a román nagyválogatottban, ezért a magyarban nem vehették számításba, Attilát viszont igen. Egy barátságos válogatott meccsen szembe is kerültek egymással. Mindketten edzősködtek, de apu a mostani idényre nem vállalt csapatot, a fehérvári jégpályán dolgozik. Attila és Ádám – aki már szintén visszavonult – az Ocskay-akadémián oktatja a fiatalokat. Van még egy hokis a családban: Hildebrand Szabolcs, ő anyai ágon unokatestvérem, s jelenleg a Galac játékosa. A családi tabló úgy teljes, ha hozzáteszem, hogy édesanyám, Bakó Edit válogatott sífutó volt Romániában. Az 1988-as calgaryi játékokra kiharcolta az olimpiai indulás jogát, ám várandós lett velem, s emiatt lemondta a részvételt. A családi archívumban őrzünk egy cikket egyéves koromból, amelynek szerzője azt firtatja, vajon felnőve melyik szülőm nyomdokába lépek. Édesanyám 23 évesen hagyta abba a sífutást, de mindig elmondja, hogy semmit sem bánt meg, neki én vagyok az olimpiai érem.

– Némi párhuzam felfedezhető anya és fia élettörténetében, noha ön „csak” az amerikai karrierjét adta fel a gyerekére tekintettel.

– Egy kansasi klub, a Wichita Thunder szerződtetett, amely az ottani harmadik vonalban szerepelt, ezzel együtt minőségi hokit játszott. A kisebb pálya miatt eleve pörgősebbek voltak a meccsek, nekem is kellett vagy tíz mérkőzés, mire hozzászoktam az ottani méretekhez. Maradtunk volna szívesen az Egyesült Államokban, ám kiderült, hogy Tücsi babát vár, és a terhesgondozás miatt a hazatérés tűnt az észszerű megoldásnak. Mindössze négy hónap után köszöntem el a Wichitától, minden nagyon gyorsan zajlott le. Beszéltem a menedzseremmel, másnap a Villach már be is jelentkezett értem. Fél napunk volt átgondolni az ajánlatot, másfél nappal később a repülőn ültünk.

– Ha már Amerika: a mostani idényre francia, brit, ausztrál, holland, sőt még bolgár hokis is kapott szerződést a profi ligában. Mikor lehet végre nekünk, magyaroknak is NHL-játékosunk?

– A következő öt-tíz évben meg kell történnie az áttörésnek. Amikor kissrác voltam, nem sok fogalmunk volt arról, mi is az NHL, igaz, a magyar hokit sem vették komolyan a világban. Ahogy hallom, manapság negyven-ötven fiatalunk pallérozódik észak- és nyugat-európai klubokban, ők szem előtt vannak a játékosmegfigyelőknek is, közülük kerülhetnek ki a leendő magyar NHL-hokisok. Erre jó esélye van például Szongoth Dománnak, aki a finn juniorligában jégkorongozik, és tavaly, 16 évesen bemutatkozott a felnőttválogatottban. Remek adottságai vannak, elhivatott, profi gondolkodású. Óriási lökést adna a magyar hokinak egy NHL-játékos, miként a futballunknak is felbecsülhetetlen reklám, hogy Szoboszlai Dominik a Premier League-be került. Sok gyereknek lett példaképe – legyen is! –, én is nézem a Liverpool meccseit, és olykor jobban izgulok, mint a saját mérkőzéseinken.

– Ha nem is az NHL-hez, egy másik elitligához, az orosz KHL-hez ez idáig ön járt a legközelebb a magyarok közül.

– Még 2012-ben hívott meg az edzőtáborába a KHL-be készülő cseh Lev Praha. Szerződés kötött a Fehérvárhoz, volt is némi huzavona, hogy mehetek-e próbajátékra. Olyan sztárok voltak a prágaiak keretében, mint például Marián Hossa vagy Lubos Bartecko. Ebbe a társulatba eleve nem lett volna könnyű bekerülni, ráadásul a Volánnál nem lelkesedtek azért, hogy plusz egy hetet kint töltsek. Végül nem kaptam szerződést, de így is izgalmas szakmai kaland volt.

2023: az MVM Dome-ban 15 ezer néző előtt szerzett vezetést a Kanada elleni felkészülési meccsen (Fotó: Dömötör Csaba)

Kalandozások a realityk világában

– Ha már kaland: két televíziós show-műsorban is szerepet vállalt párjával, a Tv2 Love Bistro című gasztrorealityjét meg is nyerték. Hogy érezte magát a celeb szerepkörben?

– Eleinte kissé ódzkodtam a feladattól, nem éreztem, hogy az én közegem lenne. Álltam már kamera előtt nemegyszer, de más nyilatkozatot adni, s más, amikor húsz kamera fókuszál rám, és körös-körül félszáz stábtag sürgölődik. De aztán belejöttem, belejöttünk, sőt már élveztük is, a főzőműsort különösen, hiszen valóban megnyertük. Érdekes feladatokat kaptunk a másik Tv2-es műsorban, a Párharcban is, de az ilyen típusú reality része, hogy a nézői érdeklődés fenntartása érdekében legyen feszültség a résztvevők között – mi viszont nem vagyunk áskálódó típusok. Összességében jó tapasztalat volt ezt is kipróbálni, sok érdekes emberrel találkoztunk. Egyelőre nincs újabb felkérés, de ki tudja, mit hoz a jövő.

– Amúgy jól főz?

– Szerencsére Tücsi remek szakács, nincs szükség az én tudományomra. Szerintem aki el tud olvasni egy receptet, vagy meg tud nézni egy videót, nagyot nem hibázhat a fakanállal. Némi érzék persze nem árt, de azért nem is atomfizika összerakni egy ehető ételt. Amire a legbüszkébb vagyok, a zöldborsókrémlevesem, szerintem zseniális. (Nevet.) Egyébként amikor a párom a konyhában szorgoskodik, szívesen segítek neki, és Nara személyében már van egy remek kis kuktánk is.

– Túl vagyunk az idény egyik fontos állomásán, a Magyar Kupa négyes döntőjén, amelyben a Budapest Jégkorong Akadémia a bronzérmet szerezte meg. Az elődöntőben csak szétlövéssel kaptak ki a favoritnak elkönyvelt, ám a finálét a Fradi ellen elbukó Fehérvártól. Milyen szájízzel vonult be a válogatott edzőtáborába?

– Nem volt bennem rossz érzés, úgy érzem, jó teljesítményt nyújtottunk, nem sokon múlt, hogy az osztrák ligából erre a tornára hazatérő Volánt mi is elkapjuk. Szinte végig vezettünk, sajnálom, hogy nem tudtuk megtartani az előnyünket. A szétlövés lutri, most nem nekünk kedvezett a szerencse. Az Erste Liga képviselői mindenesetre bizonyították, hogy nincs már olyan nagy különbség a Fehérvár javára, ami tíz éve még jellemző volt. Ezen a héten a válogatott áll a középpontban, aztán folytatódik a bajnoki idény. Van feladat klubszinten is bőven: jön a magyar bajnokság, aztán az Erste Liga rájátszása. Lesz tehát trófea, amelyért harcolni lehet. Egyébként azért is csatlakoztam jó hangulatban a válogatotthoz, mert végre elkerültek a sérülések, illetve túl vagyok a könyök- és térdproblémákon, amelyek miatt az előző két összetartást le kellett mondanom.

– Mire számít, milyen hangulatban jönnek haza Herningből, a vb-ről?

– Nagyon erős ellenfeleink vannak, igaz, a másik ág sem könnyebb. Szeretek A-csoportos világbajnokságon játszani, mert ezen a tornán az elit gyűlik össze, így nincs veszítenivalónk. A legrosszabb, ami történhet, hogy folytatódik a liftezésünk, vagyis nem sikerül most sem benn maradnunk. Nem zavar az esélytelenségünk, vagy ha kissé lenéznek minket; inkább pluszmotivációt ad, hogy csak azért is megmutassuk. Jó eséllyel a kazahok, a norvégok és a házigazda dánok ellen dől el a sorsunk, de biztos, hogy a csehek, a svájciak, az amerikaiak és a németek ellen sem adjuk olcsón a bőrünket.

2025: szétlövésben kaptak ki a Magyar Kupa elődöntőjében a Fehérvártól, végül bronzérmet nyertek (Fotó: Dömötör Csaba)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. február 15-i lapszámában jelent meg.)