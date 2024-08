Kajak-kenu vb: újabb négy magyar hajó jutott a döntőbe

A kenus Bragato Giada az előfutamában másodikként ért célba 500 méteren, majd a második pályáját megnyerte, s hasonló utat járt be a Takács Kincső, Hajdu Jonatán vegyes kenu kettes is ugyanezen a távon: egy negyedik hellyel mutatkozott be, majd győzött, így készülhet a vasárnapi éremcsatára.

A Kiskó Réka, Szegedi Angelina kajakos duó 200 méteren ugyancsak negyedik lett az előfutamában, a középdöntőben azonban elcsípte az utolsó továbbjutó pozíciót, a harmadikat, és Kurucz Leventének is sikerült bekerülnie a döntőbe K-1 500-on, miután az előfutamos negyedik hely után a második fordulóban másodikként ért célba.

Egyedül a párizsi olimpián is szerepelt Fejes Dánielnek nem jött össze a döntős szereplés, ő C-1 500 méteren az előfutamában a harmadik, majd a középfutamában a negyedik lett, így vasárnap a B fináléban szállhat vízre.

Szombaton további 200 és 500 méteres elő- és középfutamokkal folytatódik a vb, és öt döntőre is sor kerül, közülük négyben lesz magyar hajó.