Kajak-kenu Eb: a női kajak négyes és a kenu kettes is aranyérmes

A hazai versenyzők között is hazainak számító Kiss Ágnes, Nagy Bianka sikerével rajtolt el a szigorúan vett délután (technikailag a délelőtti program vége volt) a Maty-éren zajló gyorsasági, para- és SUP Európa-bajnokságon. Az MVM Szeged VE kenusaiból álló 500 méteres páros a verseny során elhúzott a mezőnytől, és bár a hajrában a lengyelek és a semleges színekben induló fehérorosz egység nagyon közelre (előbbi 84 ezredmásodpercre!) zárkózott fel – ha még öt métert kell menni, szinte minden bizonnyal meg is előzik a magyarokat –, de éppen elégnek bizonyult a kidolgozott előny.

„Nagyon hosszúnak tűnt a pálya, de jó érzés, hogy végig urai voltunk a helyzetnek, nem kerültünk olyan hullámvölgy, ami megtört volna. Megvalósítottuk, amit elterveztünk.” – értékelt Nagy Bianka, Kiss pedig hozzátette, csak a mércének tartott spanyol egységet látta a szomszédos pályán, és tudta, ha tartják vele a lépést, vagy előtte is vannak, akkor minden bizonnyal jó helyen állnak.

Közvetlenül utánuk a női kajak négyes 500 métere következett, amelyre a közelmúlt történései nyomást helyeztek, és mindenki árgus szemekkel figyelte, mire lesz képes a csapat. A nevezett alakulatban történt egy változás, de nem személyi, csak sorrendi: Pupp maradt a vezérevezős, de Fojt Sára előrébb került a második beülőbe, ezzel egyidejűleg Csipes Tamara „csúszott” eggyel hátrébb, míg továbbra is Gazsó Alida Dóra volt a tolóember. Hogy ennek köszönhető, vagy sem, talán sosem tudjuk meg, az viszont tény, hogy a kiemelkedőnek nem mondható rajt után egy szépen felépített pályával végül fél hajót (négyest!) adtak a második helyen célba érő lengyeleknek.