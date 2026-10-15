Kezd összeállni a BJA HC játéka a kupahétvége előtt

DÖCÖGŐSEN INDULT az Erste Liga-idény a Budapest Jégkorong Akadémia HC-nak. Az első fordulóban a harmatgyenge Dunaújvárosi Acélbikákat csak szétlövéssel sikerült felülmúlnia (a DAB-nak azóta is az akkor megszerzett pontja az egyetlen, és utolsó a tabellán), majd kikapott a Brassótól otthon és a Debrecentől idegenben. Ezen a három találkozón összesen négy gólt ütöttek a BJA-játékosok (a szétlövést nem számolva). Utána viszont megtáltosodtak Kangyal Balázs tanítványai, a következő hat összecsapásból ötöt megnyertek, Brassóban négygólos hátrányból felállva elcsentek egy pontot a Coronától is.

„Minden idénykezdet nehéz, ráadásul a nyáron sokan távoztak tőlünk, jelentősen átalakult a csapatunk – mondta a Nemzeti Sportnak Molnár Bálint, a BJA csatára. – Kellett és kell is még idő, hogy összeszokjunk, de úgy vélem, az elmúlt évekhez képest hamar sikerült egymásra találnunk, hiszen az első erdélyi túránkon három meccsen hét pontot szereztünk. A fiataljaink, akik lehetőséget kapnak, élnek vele, az érkezők bizonyítják, hogy itt a helyük, és ha a sérültjeink is visszatérnek, akkor állhatunk igazán össze.”

Molnár abban a helyzetben van, mint az előző idényben még klubtársa, Schlekmann Márk, a Fradi és a BJA együttműködése értelmében kölcsönben az osztrák bázisú ligában szereplő zöld-fehérek mezében is kipróbálhatta magát, ráadásul rögtön góllal mutatkozott be a „nagyszínpadon”.

„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy góllal debütáltam a Fradiban, utána már igazán felszabadultan játszottam. Remélem, hogy később is lesz lehetőségem az ICEHL-ben jégre lépni. A meccs előtt az FTC általános igazgatója, Fodor Szabolcs hívott fel, hogy szükségük lenne rám. Utána kaptam pozitív visszajelzéseket, de maradéktalanul elégedett nem vagyok, hiszen – bár egyszer betaláltam – egyszer az én kiállításom miatti emberhátrányban kapott gólt a csapat” – értékelt önkritikusan Molnár.

Nem ül a babérjain, kritikus magával, és tudja, hogy az újabb esélyt sem adják ingyen, meg kell dolgozni érte. Az FTC-ben eddig egyszer szerepelt, s könnyen lehet, hogy ez a szám növekszik.

„Érzékelhető a különbség az ICEHL és az Erste Liga között. Nem egy szint a kettő. Előbbiben sokkal gyorsabb döntéshozatalra van szükség, nem fér bele egy pillanatnyi kihagyás sem, folyamatosan koncentrálni kell, a hibát azonnal megtotrolják az ellenfelek. Az én kiállításom is bizonyíték rá, ha jobban kezelem akkor a palánk mellett a korongot, hamarabb eldöntöm, mit csináljak, elkerülhető lett volna a kétperces büntetés.”

A BJA HC a hétvégén nem szerepel az Erste Ligában, magyar bajnokként ugyanis kivívta a jogot arra, hogy a Kontinentális Kupában játsszon. Kangyal Balázsék Észtországba utaznak, ahol a ligarivális Corona Brasov mellett a vendéglátó Viru Sputnik és a horvát KLH Zagreb lesz az ellenfelük.

„Az előző idényben szerepeltem először ebben a sorozatban, izgalmas, különleges élmény a megszokottból kiszakadni. A horvát csapat talán kicsit lefelé lóg ki a négyesből, az észtekről sokat nem tudunk, a Brassót pedig ismerjük, mint a tenyerünket. Nincs rajtunk nyomás, de természetesen jó lenne bejutni a következő körbe, ezért mindent meg is teszünk” – fogadkozott Molnár Bálint a hétvégi megméretés előtt.