Újabb Csíkszerda- és Gyergyó-siker az elődöntőben az Erste Ligában

Kritikus mérkőzés következett a BJA HC és a Corona Brasov számára is, a négy győzelemig tartó párharcban 2–0-s hátránnyal várhatták a szombat estét, így egy esetleges vereség a kiesés szélére sodorhatta a két gárdát.

A magyar csapat jól kezdett a Csíkszereda otthonában, a párharcban először vezetett a BJA, ám az öröm nem tarthatott sokáig, még az első harmadban egalizált a Sportklub. A második játékrész elején Johan Lorraine révén már a hazai gárda vezetett, és bár erre Luke Santerno tudott még válaszolni, az utolsó harmadban négy perc alatt háromszor is betalált a Csíkszereda, így vasárnap lezárhatja a párharcot.

A másik ágon is a rossz helyzetben lévő csapat ragadta magához a kezdeményezést, Roberto Gliga révén hazai jégen a Brassó került előnybe a 23. percben, de a Gyergyó gyorsan reagált, a 29. percben már a vendégek vezettek 2–1-re. Ugyan még a harmadik harmadban egalizált a Corona, ezzel el is lőtte a puskaporát Dave MacQueen gárdája, a GYHK még háromszor mattolta a hazaiakat, így a Gyergyó is egy győzelemre került a döntőbe jutástól.

A párharcok vasárnap folytatódnak.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

SC Csíkszereda (romániai)–Budapest JAHC 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

Csíkszereda, 1950 néző. V: Korbuly, Dósa, Kis-Király, Csata (romániai).

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis (1), Ferencz-Csibi / Salló 1 (1), LÁDAY (1) / Gecse, Kristó (1) / Casaneanu, Kovács E. – Rokaly Sz. (1), HONEJSEK 2, Becze (1) / Péter (1), Részegh T. (1), Lorraine 1 / FORSBERG 1 (1), Reisz, Rokaly N. / Bíró, Silló, Fodor. Edző: Kevin Constantine

BJAHC: Farkas R. – Szabó B., Szabó D. (1) / Pozsgai, Horváth M. / Boros, Varga A. / Dóczi Zs. (1), Zimányi – Sofron, Nagy G., Schlekmann / Blackwater, Nagy K., Molnár B. / Somoza (1), KERESZTES L. (1), SANTERNO 2 / Ravasz, Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 21–31. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 3/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Csíkszereda javára

Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 2–5 (0–0, 1–2, 1–3)

Brassó, 1230 néző. V: Mach, Tóth R., Szabó D., Kövesi.

BRASSÓ: Dubeau – Racine-Clarke, Willets (1) / Boriszenko, Williams / Farkas T., Bors (1) / Gajdó T., Rudika – Valchar, Cornet, Van Wormer / Kóger (1), Welsh, ZAGIDULLIN 1 / Gajdó B., GLIGA 1, Rokaly-Boldizsár (1) / Kovács E., Vasile, Bolocan. Edző: Dave MacQueen

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN (3), Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / Raymond, Wardley – Sándor-Székely, Császár, Väyrynen 1 / ORBAN 1 (3), GERADS 2, Sárpátki 1 (2) / Imre, Tranca, Szigeti / Ádám, Csiszer, Vincze G. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 33–40. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 5/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Ha őszinte akarok látni, mindegyik mérkőzésen jobbak voltak nálunk, érződik, hogy mélyebb a keretük, hat hátvéddel és négy sorral rohamoznak, nehéz tartani velük a lépést. Ugyanakkor a legtöbb mérkőzésen meccsben voltunk velük. Ezúttal is sokáig szoros volt, de hátrányban kockáztatnunk kellett, sajnos nem tudtunk többször betalálni.

Markus Juurikkala: – Kemény csata volt ezúttal is, ahogy a rájátszásban lennie kell. A fordulópont az volt, hogy 3–2-nél mi találtunk be, Orban–Sárpátki–Haarenan trió remekül játszott ezúttal is, fontos gólokat szereztek. Nagy szívvel játszottunk, de ez csak egy győzelem, megyünk tovább, készülünk a vasárnapi találkozóra.