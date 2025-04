24 évesen befejezi pályafutását a DEAC hokisa

„Egy ideje érlelődött már bennem ez a kérdés. Azt már korábban elhatároztam, hogy semmiképpen sem szeretnék hosszabb ideig jégkorongozni, hiszen a civil életben is el kell kezdeni a pályafutását az embernek, és nem mindegy, ezt mikor teszi meg. Ott is vannak bőven terveim és lehetőségeim. Szerencsére úgy nevelt a családom, hogy tanulni muszáj és mindig kell legyen egy B-opció a sport mellett. Utóbbiban már nem éreztem azt, hogy megéri a befektetett munka, amit például az élet más területein ki tudnék használni. Ezért eljött az a pont, amikor a civil élettel kapcsolatos célom már jobban motivál, hiszen gondolni kell a jövőre is. Azért nehéz volt meghozni ezt a döntést, mert a jégkorong húsz éve szerves része az életemnek, de ahogy említettem, vannak lehetőségeim, ami kompenzálni tudja a hoki hiánya okozta űrt – fogalmazott Kozma Ferenc a klub hivatalos honlapján.

Kozma júniusban diplomázik a Debreceni Egyetemen, szeptembertől pedig elkezdi a tanulmányait mesterszakon is. Legemlékezetesebb pillanatának a 2018–2019-es szezonban játszott első profi meccsét, illetve még ugyanebben az idényben a Gyergyószentmiklós elleni hetedik találkozót tartja, amellyel a DEAC az Erste Liga elődöntőjébe jutott.

A korábbi utánpótlás-válogatott támadó 219 Erste Liga-alapszakasz meccsen szerepelt, a rájátszásban 45-ször lépett pályára.