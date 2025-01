Gólt sem ütött, kikapott Olaszországban a Volán

A Salzburg elleni vereséget rögtön feledtette szurkolóival a Hydro Fehérvár AV19, hiszen két nappal a kudarc után 5–2-re intézte el a Grazot, az idényben negyedszer is legyőzve a stájer együttest. Ezek után nem lehetett más a cél, mint ismét elkezdeni győzelmi sorozatot építeni, csakhogy ehhez Olaszországban kellett volna megverni a Pustertalt, amely az előző idényben éppen a Volán végzete volt a rájátszás negyeddöntőjében. Nemcsak ezért akart azonban visszavágni Kiss Dávid csapata, hanem azért is, mert a két együttes legutóbbi összecsapásán csúnya, 7–2-es vereségbe szaladt bele a Fehérvár, ráadásul hazai jégen.

A mérkőzés első két perce a magyarokról szólt, kapujukhoz szögezték ellenfelüket, de a mezőnyfölény nem érett góllá, hiába volt több nagy helyzet is a dél-tiroliak kapuja előtt. Amint azonban „megérkeztek” a jégre fejben is a vendéglátók, kiegyenlítődött a játék képe, sőt, az ötödik percben egy tilos felszabadítás után került a Volán harmadába a buli, amit az erőszakosabb olaszok szereztek meg, és Tommy Purdeller középen hatékonyan csinált magának helyet ahhoz, hogy a kapuval szemben tüzelhessen, meg is találta a koronggal az utat Rasmus Reijola mellett a kapuba.

Nem sokkal később emberhátrányba került a Fehérvár, és egy tömegjelenet után csak nagyon kevés hiányzott a második hazai gólhoz. Még ugyanebben az emberhátrányban azonban megduplázták az előnyt a hazaiak, a korábbi Volán-játékos, Alex Petan lőtt középtávolról, és a védeni igyekvő Reijola tehetetlen volt. A Pustertal egyszerűbben hokizott, gólra törően és agresszívan játszott, Hári Jánosék ezzel szemben igyekeztek minél technikásabban, kombinatívabban jégkorongozni, ám a hatékonyan romboló olasz védelemmel szemben ez eredménytelen volt. A rájátszáshoz közeledve egyébként is általában az előbbi stílust szokták preferálni a csapatok, hiszen ilyenkor kevesebb a hibázási lehetőség, igaz, támadásban több az esetlegesség is, a sok távoli lövés és kipattanó miatt. Reijolának bőven volt dolga, a Volán emberelőnyei pedig vagy kimaradtak, vagy szükségtelen kiállításokkal elúsztak és négy a négy elleni játék lett a fór helyett. A harmad utolsó másodpercében, illetve szerencsére néhány pillanattal később meglőtte a harmadik gólját is a Pustertal, de mivel a duda hamarabb harsant, mint ahogy a háló zörrent, a találat érvénytelen maradt.

A középső játékrész elején megteremtette magának a lehetőséget a felzárkózásra a Fehérvár, kiharcolt egy emberelőnyt, csakhogy négy másodperccel később egy felesleges szabálytalanságot követően már négy a négy ellen folyt a játék… Néhány perccel később szinte pontosan ugyanez megtörtént, csak akkor kicsit tovább volt fórban a Volán, amikor viszont az olasz kiállítás már lejárt, a magyar pedig még nem, többször is közel jártak a hazaiak a harmadik gólhoz. A találkozó felénél kétgólos volt a bruneckiek előnye, de a harmad végére szinte reménytelen helyzetbe került Kiss Dávid együttese. Az ellenfél kapusa mindent védett, a felgyorsuló játék pedig több pontatlanságot, tempós korongjáratást és még két Pustertal-gólt eredményezett.

Utóbbi a második húsz perc vége előtt pillanatokkal született, ezúttal jól számoltak a pergő másodpercekkel az olaszok, a dudaszó előtt jött a gól. A 4–0 ellenére a harmadik harmadban sem adta fel a magyar csapat, küzdött, hajtott, azonban eredménytelenül. Hiába rendezett tűzijátékot a Volán támadósora, a dél-tiroliak kapusán vasárnap nem lehetett kifogni, a kockázatot kerülő hazaiak viszont vezettek egy-két veszélyes kontratámadást. Kapott még egy emberelőnyt a Volán, volt esélye a szépítésre, de ehelyett az olaszok lemásolták a második góljukat, a pálya jobb oldaláról, a kapu és a kék vonal között félútról lőttek gólt, és ismét öt góllal nyertek, akárcsak legutóbb.

JÉGKORONG

ICEHL, ALAPSZAKASZ

PUSTERTAL WÖLFE (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

Bruneck, 3104 néző. V: Groznik (szlovén), Ofner (osztrák), Pardatscher (olasz), Zacherl (osztrák).

PUSTERTAL: PASQUALE – Glira, Wesley (1) / Zanatta, BOURAMMAN (3) / Andersen 1, Osmanski – PURDELLER 1 (1), FINDLAY 1 (2), Akeson (2) / Coulter, Lacroix, Petan 1 / Mantinger, Andergassen, Conci / Deluca 1, Hasler, Althuber. Edző: Jason Jaspers

FEHÉRVÁR: Reijola (Horváth Dominik) – Atkinson, Campbell / Gaunce, Messner / Stipsicz, Stajnoch – Bartalis I., Hári J., Sebők / Cheek, Berger, Brown / Mihály Á., Kulmala, Terbócs / Magosi, Németh K., Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 26–26.

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 5/0.