Férfi jégkorong: összképet szeretnének kapni a fiatalokról

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a decemberi szünetben inkább a rutintalanabbak kapnak lehetőséget a válogatottnál, hiszen az ICEHL nem áll meg, így a nemzeti csapat gerincét adó Hydro Fehérvár AV19 sem tudja elengedni játékosait. A mostani magyar keretből Horváth Donát, Tornyai Gábor, Ambrus Csongor, Dobos Mihály Bendegúz, Farkas László, Mattyasovszky Gergely és Molnár Bálint nem volt még válogatott.

„Vegyesek az első tapasztalatok, hiszen valaki gondolhatja azt, hogy neki ez még magas lépcső is lehet, közben pedig tudjuk róla, képes rá, ezért is hívtuk be – mondta a Nemzeti Sportnak Tokaji Viktor, a magyar válogatott másodedzője. – Akadt, akinek vasárnap még mérkőzése volt, és kocsival több száz kilométert utazva vett részt a hétfői edzésen. Az elvárásunk, hogy mindenki legyen képben azzal az identitással, amilyenek szeretnénk lenni. Ha ez meglesz, akkor »nyugodtan hátra dőlhetünk«, mivel akkor a srácoktól megkaptuk az első és legfontosabb lépcsőt.”

A magyar válogatott szerdán indult útnak Brunico felé, hogy aztán csütörtökön és pénteken 19.30-től jégre lépjen Olaszország ellen. A 2026-os téli olimpiára készülő vendéglátók bivalyerős összeállításban várják a mieinket, az osztrák ligás játékosok is ott lesznek, ugyanis az olasz klubok a Fehérvárral ellentétben nem játszanak a hétvégén.

„Az olasz keret már a Sárközy emléktornán is erős volt, ezúttal lehet még izmosabb névsorral fogadnak minket. A célunk, megnézni a fiatalokat éles körülmények között, válogatott környezetben. Szeretnénk viszontlátni az alapdolgokat. Legyünk odaadóak a jégen, egymásért küzdjünk, törekedjünk a kiválóságra. Ha ezt a három alappillért hozzák a srácok, akkor rendben leszünk. A számszerű eredmény most másodlagos, elsődlegesen szeretnénk egy összképet kapni a fiatalokról, kikre számíthatunk rövid, vagy akár hosszú távon.”

Újoncnak számít Dobos Mihály is, aki ezt az idényt az Erste Ligában jól szereplő FEHA19-ben kezdte meg, de az utóbbi mérkőzésen már a Hydro Fehérvár AV19 együttesében szerepelt, ahol egyre magabiztosabb játékot láthattak tőle a szurkolók.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek, fontos állomás ez a karrieremben, nagy lépcső ez a válogatott irányába – mondta Dobos. – Idővel szeretnék akkor is bekerülni a keretbe, ha mindenkivel számolhat a szakmai stáb. Mindkét fehérvári csapatban játszottam az elmúlt hetekben, szerencsére jól megy mindkét együttesnek. Szeretném megtartani a lendületemet a válogatottban is, meg akarom mutatni, készen állok a feladatra.”

A szakmai stáb a fiatalok kipróbálása mellett a keret összeállításakor törekedett arra is, hogy néhány rutinosabb, világbajnokságot is megjárt játékos is segítse a csapatot és az újak beilleszkedését. Közéjük tartozik Szabó Bence, a BJAHC védője is.

„Elég sok újoncunk, fiatal játékosunk van – nyilatkozta Szabó a Nemzeti Sportnak. – Az energiák nagyon jók, kíváncsi vagyok, hogyan muzsikálunk a héten. Próbálunk mindenben segíteni az újoncoknak, hogyan van a bemelegítés, mik a szokások a különböző szituációkban. Minden mérkőzést szeretnék megnyerni, ez nem lesz másképp ezúttal sem, mindegy, ki az ellenfél. Mindenki meg akarja mutatni majd magát, jó erőfelmérő lesz számunkra, hol is tartunk.”

A KERET

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Farkas Roland (BJAHC)

Hátvédek: Csollák Márkó (Hydro Fehérvár AV19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (JoKP, finn), Seregély Máté (FTC-Telekom), Szabó Bence (BJAHC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Mihály Bendegúz, Farkas László, Szita Donát (mindhárman FEHA19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Kovács Alex, Páterka Bence (mindketten UTE), Lövei Dávid (DVTK Jegesmedvék), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (DEAC), Molnár Bálint, Schlekmann Márk (mindketten BJAHC).